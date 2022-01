Künftig dürfen die dreifach geimpften Mitglieder der Pensionistenklubs der Stadt Wien wieder spontan die Klubs besuchen. Das ist dank kostenloser Antigen-Tests vor Ort möglich.



WIEN. Gute Nachricht, für all jene, die in letzten Monaten den spontanen Klubbesuch vermisst haben: Bis jetzt brauchte man einen gültigen PCR-Test um die beliebten Klubs zu besuchen, doch gerade ältere Menschen taten sich damit oft nicht so leicht – und vermissten auch die Spontanität.

Antigentest vor Ort



Aus diesem Grund entschied man sich dazu, die Zugangsregeln zu lockern. In enger Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde (MA15) wurde ein neues Konzept entwickelt, welches den Pensionistinnen und Pensionistinnen den Klubbesuch erleichtern soll. Ab 26. Jänner gibt es für dreifach Geimpfte die Möglichkeit, sich im Pensionistenklub kostenlos Antigen testen zu lassen. Es gilt zwar weiterhin die 2G-Plus-Regel, doch muss mit dieser Neuerung kein PCR-Test mehr vorgezeigt werden.

„Gerade in dieser Zeit, in der sich viele ältere Menschen alleine und verunsichert fühlen, wollen wir Gemeinschaft ermöglichen“, so Madlena Komitova, Leiterin der Pensionistenklubs für die Stadt Wien.

Angebot nicht in allen Pensionistenklubs



Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu garantieren, wird es dieses neue Angebot nur in den Klubs geben, in denen es sich optimal umsetzen lässt. Es empfiehlt sich, vorab im bevorzugten Pensionistenklub anzurufen. Die Mitglieder jener Lokale, die während der COVID-Pandemie vorübergehend geschlossen bleiben, werden gebeten den nächstgelegenen offenen Klub zu besuchen.

Zusätzlich bieten die PensionistInnenklubs nun verstärkt Wien-weit Aktivitäten im Freien sowie einen bunten Mix an Online-Angeboten. Infos dazu: www.pensionistenklubs.at

