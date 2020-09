Wie man mit einem VPN seinen Datenschutz sicherstellen kann

Im Internet lauern zahlreiche Gefahren. Eine davon ist die komplette Aufgabe der eigenen Privatsphäre und die Preisgabe von sensiblen Daten. Mit sogenannten VPN-Diensten ist es möglich, sicher und ohne Verzicht auf seine Sicherheit durchs Netz zu surfen.

Für Personen, die sich nicht sonderlich gut mit dieser Thematik auskennen, ist es oft sehr erschreckend wie gläsern man im Internet tatsächlich ist. Deshalb gibt es eine sehr starke Tendenz und ein Bewusstsein der User in Richtung Eigenschutz und Privatsphäre.

Ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen einem Anwender und dem Internet. Wenn man sich über ein VPN mit dem Internet verbindet, wird der gesamter Datenverkehr durch einen verschlüsselten virtuellen Tunnel geleitet.

Es geht also in erster Linie bei einem VPN um Datenschutz. Zwischen dem Anwender und dem VPN-Anbieter wird eine Verbindung hergestellt. Virtuell ist dieses Netzwerk deshalb, weil es im Gegensatz zu einem "echten" Netzwerk keine eigens dafür eingerichtete Infrastruktur benötigt.

Die meisten Anwender von VPN-Diensten nutzen diese um ihre eigene Privatsphäre möglichst gut zu schützen und um möglichst sicher durch das Netz zu surfen.

Die Vorteile eines VPN



Sie können sich im Internet wesentlich anonymer bewegen: Die IP-Adresse und der Standort ihres Computers oder Handys werden nicht mehr für jedermann sichtbar sein.

Das Surfen im Internet ist wesentlich sicherer: Der verschlüsselte Tunnel ist ein Garant dafür, dass Hacker und Cyberkriminelle ferngehalten werden. Ihr Gerät ist deshalb nicht mehr so stark anfällig für Angriffe.

Sie haben im Internet generell einen freieren Zugang zu Inhalten: Durch die Verwendung verschiedener IP-Adressen können Sie auf Websites und Online-Dienste zugreifen, die sonst vielleicht blockiert würden.

Günstigeres Online-Shopping: Mit einem VPN ist durchaus möglich, dass sie online bessere Angebote erhalten. So kannst du bei Abonnementkäufen, Flugticketbuchungen und Fahrzeuganmietungen Geld sparen.

Warum sollte man einen VPN benutzen?

Grundsätzlich ist ein Internetzugang Zuhause oder in der Arbeit mittlerweile schon gut geschützt. Es gibt aber sehr viele Webseiten, die noch als unsicher gelten, da sie zum Beispiel noch den unsicheren "http" Standard verwenden und nicht den sicheren "https" Standard. Außerdem läuft man Gefahr, dass sensible persönliche Daten eingesehen werden, wenn man sich in kostenlosen oder unbekannten öffentlichen Netzwerken befindet. Das kann am Flughafen, im Hotel oder im Cafe sein.

Über einen VPN-Dienst kann man sich sicher sein, dass man über eine sichere Verbindung mit dem Internet verbunden ist und muss sich keine Sorgen um den Schutz der persönlichen Daten machen. Zu beachten gilt, dass man sich mit den VPN-Diensten immer manuell verbinden muss, bevor man diese nutzen kann. Viele VPN-Dienste bieten auch die Möglichkeit, sich über verschiedene Server in unterschiedlichen Ländern zu verbinden. Das kann natürlich Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben oder man kann bestimmte Services nutzen, die nur in diesem Land erhältlich sind.

Für welchen VPN Anbieter man sich auch entscheidet, ein VPN-Dienst ist ein sichere Möglichkeit, um den Schutz seiner persönlichen Daten sicherzustellen und die meisten Anbieter stellen mittlerweile eine Gesamtlösung für Desktop und Mobile zur Verfügung.