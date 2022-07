Das Wiener Ferienspiel ist 50 Jahre alt. Zum Auftakt des heurigen Ferienspiels gab es ein Fest im Resselpark. Die BezirksZeitung war dabei und hat sich das bunte Treiben angesehen.

WIEN. Hurra, das Ferienspiel ist da! So könnte man die Stimmung unter den Kleinen zusammenfassen im Resselpark zusammenfassen, wenn man möchte. Denn begonnen hat das Ferienspiel dort mit einem großen Fest zum Jubiläum. Am Sonntag geht dort das Feiern von 12 bis 16 Uhr weiter.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos, mitte in weiß) freute sich mit den jungen Gästen beim Fest mit.

Seit 50 Jahren bietet die Stadt Wien gemeinsam mit WIENXTRA Kindern mit dem Ferienspiel die Möglichkeit, ein breites Angebot an den unterschiedlichsten Sommeraktionen in der Stadt in Anspruch zu nehmen. 150 kostenlose Aktionen gibt es heuer rund um das Ferienspiel.

Ein Fest für die Ferien

200.000 Volksschulkinder haben am Freitag neben ihren Zeugnissen auch die WIENXTRA-Ferienspiel-Pässe bekommen. Beim Fest im Resselpark gab es für die Kinder eine kleine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre. Ein Ausflug in das Ferienspiel der Eltern quasi. Aber auch Stationen wie "Bim-Fahren" oder eine Kletterwand standen bereit zum austoben.

An verschiedenen Stationen konnten sich die Kinder beschäftigen.

Gekommen war auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). "Jedes Kind hat sich einen schönen Sommer verdient. Das Wiener Ferienspiel hat seit 50 Jahren Tradition in unserer Stadt und steht für Abenteuer und Spaß in der schulfreien Zeit. Und mehr noch, es steht für Chancengleichheit und soziale Teilhabe für alle Wiener Kinder", so Ludwig.

Denn für Bürgermeister Ludwig ist für allem eines wichtig: "Das Ferienspiel ist seit Beginn an für alle leistbar, vor allem auch für einkommensschwache Familien. Ich lade alle ein, das bunte Mitmachprogramm zu nutzen und unsere schöne Stadt in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken. Ich wünsche allen Wiener Kindern einen erholsamen und wunderbaren Sommer mit dem Ferienspiel!“

Seit 1972 eine Gaudi

Seit 1972, dem Startjahr des Ferienspiels, hat sich einiges in der Stadt verändert, aber auch am Kindsein an sich. Eines ist aber geblieben: Die Freude der Kinder über die schulfreien neun Wochen im Sommer.

Sogar eine eigenen Kletterwand hatte man im Resselpark aufgebaut.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) freute sich mit den Kindern mit: „Mit dem Ferienspiel beginnt für alle Schulkinder ein unbeschwerter Sommer und die wichtige Auszeit vom Schulalltag. Das Ferienspiel macht jede Menge Spaß und erfüllt einen wichtigen Bildungsauftrag."

„Mückenstiche, Eis ohne Ende und unendlich viel Zeit mit Freundinnen und Freunden. Der Sommer war immer schon die beste Zeit im Jahr", schwärmt Jutta Hofer, Leiterin des Ferienspiels bei WIENXTRA. "Mit dem Ferienspiel ab 2. Juli haben alle die Möglichkeit, neue Erinnerungen für die nächste Generation zu sammeln.“ Was bleibt da noch zu sagen, außer: Schöne Ferien!

