Wir freuen uns, unseren Beitrag im Rahmen des projektes "Weiterhin Boom! Wiener Kreativwirtschaft" in Kooperation mit dem Magistrat 18. bz und der Kulturabteilung der Stadt Wien, zu präsentieren.

"In der Kreativwirtschaft arbeiten viele Freiberufler/innen und Kleinstunternehmen. Diese sind stärker als an dere auf Veranstaltungen und Märkte angewiesen, um Geld zu verdienen. COVID-19 trifft die Branche deshalb besonders hart"

Ziel ist es, die nachhaltige wirtschaftliche Nutzung von angewandter Kunst und Kreativität durch Streaming online TV-Programme zu unterstützen.

Filmproduzent

Goes :art / channel TV

Executive-Produzent

Cultural Frames – Forschungs- und Kulturprojekte

