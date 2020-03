Prominente „Springginkerln“ eröffneten Wiens größte Trampolin- & Actionwelt, das MAXX21, in Floridsdorf: Am Mittwoch lud Wiens größter Trampolin- und Actionpark, das 1800m² große MAXX21, direkt neben der U1 Station Aderklaaer Straße (Holzmanngasse 1, Wien 21), zum großen Eröffnungsfest. Zahlreiche prominente „Springginkerln“ federten durch den XXL-Trampolinpark, kämpften sich durch die postapokalyptische Laser Tag Arena, LaserMAXX, tauchten im Cyberspace der VR-Aera ab und stellten ihre Mägen in bester NASA-Tradition im „Space Spin“ auf die Probe. Mit dabei: Die Moderatoren Clemens Haipl und Volker Piesczek, Puls4-Moderator Andi Schmid, Moderatorin Silvia Graf, Fußballer Manuel Ortlechner, Schauspielerin Chiara Pisati, Society-Lady Andrea Buday, Golfer Markus Brier, Miss Vienna Beatrice Körmer und u.v.a. Wer den federleichten Spaß einmal selber testen möchte: Am Freitag, dem 13. März, lockt die Family Jump Party mit besonders günstigen Preisen und einer Disco Jump Night ab 18 Jahren.

WIEN. Gleichgewichtssinn, Ausdauer und einen guten Magen bewies die heimische Prominenz beim Eröffnungsfest von Wiens größter Trampolin- und Actionwelt, dem MAXX21 in Wien Floridsdorf. Statt den üblichen Prosecco zu servieren, schickten die Veranstalter die Celebrities auf einen actiongeladenen Parcours bestehend aus High-End-Trampolinen, einer postapokalyptische Laser Tag Arena, einer VR-Aera und vielem mehr. Wer nach dem Trampolin-Fußball sein Pulver noch nicht verschossen hatte, dem gab letztendlich der Space-Spin, ein Gerät, wie aus einem NASA-Trainingscamp, den Rest. Es ist eben noch kein Astronaut vom Himmel gefallen oder zumindest selten...

Als echte „Springginkerln“ bewiesen sich Puls4-Moderator Andi Schmid (vormals Seidl), Sängerin Missy May, Moderatorin Silvia Graf, Fußballer Manuel Ortlechner, Schauspielerin Chiara Pisati, Society-Lady Andrea Buday, Ex-Beachvolleyballer Oliver Stamm, Golfer Markus Brier, die Moderatoren Clemens Haipl und Volker Piesczek, Miss Vienna Beatrice Körmer und Unternehmer Heimo Turin, Model Kathi Steininger, Bezirksvorsteher-Stv. Robert Stiedl, Kommunikationsleiter der Veterinärmedizinische Universität Wien Thomas Klemm, Maresi Brand-Managerin Bettina Liposchek, Rechtsanwältin Stefanie Heimel u.v.m

Andreas Trettler, Co-Gründer von MAXX21: „Es freut mich besonders, dass so viele Prominente unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam mit ihren Kindern Spaß zu haben. Und Spaß ist bei uns garantiert, denn die Kombination aus Laser Tag Action, Trampolinen und einem Partybereich mit angeschlossener Gastronomie ist in Wien einzigartig.“

JumpMAXX: 20 Sprungfelder und 8 Attraktionen

In nur wenigen Minuten von der Innenstadt mit der U1 erreichbar, ist das Herz der Anlage die Trampolinebene JumpMAXX. 20 Profitrampoline lassen jeden die Schwerkraft vergessen. Das gilt auch für die „Trampolin-Wall“, bei der man buchstäblich die Wände hochgehen kann. Zuerst federt man sich von einem Trampolin ab und versucht dann, senkrecht eine Wand zu besteigen. Die Landung kombiniert man – wer’s kann – mit Drehungen um jede erdenkliche Körperachse. Das klingt natürlich leichter, als es in Wirklichkeit ist, macht aber unglaublich viel Spaß und sieht spektakulär aus. Dank vieler Sicherheitsfeatures der Trampolinflächen besteht selbst im Falle eines kapitalen Bauchflecks nur ein geringes Verletzungsrisiko. Angenehmer Nebeneffekt: Für die Muskeln, Fitness und Fettverbrennung ist das Springen effektiver und gelenkschonender als Jogging. So werden in einem Trampolinpark dreimal mehr Kalorien verbraucht als beim Laufen: 1000 Kalorien pro Stunde! Und da jeder nach seinen Möglichkeiten trainieren kann, eignet sich der Trendsport für 5-70jährige gleichermaßen. In der Trampolinhalle wird bereits ab 29 Euro eine Monatskarte angeboten, die unbegrenztes Springen ermöglicht und so den alten Fitnessvertrag durch eine günstige und spaßigere Variante ersetzt.

Der Sweeper: Gleichgewicht ist gefragt

Ein echter Balanceakt ist der „Sweeper“, der vielen wohl aus diversen TV-Shows bekannt sein wird. Auf einer von acht Plattformen stehend, muss man den sich drehenden Sweeperarmen ausweichen und darf sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen und vom Platz fegen lassen. Besonders heimtückisch: Das MAXX Team bestimmt, wie schnell die Arme rotieren.

TrampBall & Bubble Ball: Kicken am Trampolin

Fußball macht Spaß, Trampoline auch, warum also nicht beides verbinden? Bis zu 6 Spieler können auf einem speziellen Feld endlich ohne Angst ihren Fallrückzieher perfektionieren. Noch mehr Action bieten die „Bubble Balls”. In riesigen aufblasbaren Bällen wird man selbst zum Spielball und befördert Gegner ins Tor.

LaserMAXX: Mad Max und Terminator lassen grüßen

Spektakuläre Laserduelle auf einem 1000m² großen, postapokalyptischen Spielfeld erwarten Unerschrockene im ersten Stock des MAXX21. Im LaserMAXX treten beim Lasertag bis zu sechs Teams gegeneinander an, aber auch Einzelspieler können mitmachen. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Spieler der gegnerischen Teams mit dem Laser zu „taggen“. Die offene Arena erfordert Teamgeist und wird so zum Beziehungstest so mancher Freundschaft. Zusätzlich sorgen wabernde Nebelschwaden und schrille Lichteffekte für Gänsehautmomente. Die Laser sind völlig ungefährlich und können den Augen selbst bei einem direkten Treffer nichts anhaben.

vTag: Virtuelle Hochspannung für bis zu 4 Spieler

Alle Gamer sind Couchpotatos? Weit gefehlt, denn für das neue Virtual Reality System vTag, ausgestattet mit der neuesten Oculus Quest und eigener Software von JetZone, verlassen auch eingefleischte Zocker ihre Wohnzimmer. Gespielt wird in der vTag kabellos. So ist man frei beweglich und kann unbeschwert in die digitale Welt eintauchen. Auf mehreren Ebenen durch Portale verbunden, muss das Terrain der Gegner erobert werden. Dabei gilt es zu vermeiden, selbst erobert zu werden.

Freitag der 13.: „Family Jump Party“ und „Disco Jump Night“

Wer mit der ganzen Familie günstig das Angebot testen möchte, der sollte sich Freitag, den 13. März, rot im Kalender anstreichen. Dann lädt Maxx21 zur „Family Jump Party“ mit Rabatten und Gewinnspielen ein. Ab 21 Uhr startet das Revival der „Staying a Child Party“ (ab 18 Jahren), die einigen noch aus dem Bogipark bekannt sein dürfte, mit spannenden Challenges auf und abseits des Trampolins, coolen Cocktails und vielem mehr.

Sicherheit steht an erster Stelle

Das MAXX21 entspricht höchsten Sicherheitsnormen und die Sicherheit wird durch professionelle Supervisors jederzeit gewährleistet. Zudem erhalten alle Besucher eine Sicherheitseinweisung. Alle Mitarbeiter sind für Notsituationen geschult und verfügen über Kenntnisse in Erster Hilfe.

Teilnahmebedingungen

JumpMAXX: Ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Springen fördert die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten und wird deswegen für Kinder sehr empfohlen. Mit dem Kids Jump (Samstag & Sonntag) gibt es die Möglichkeit, die Trampoline vergünstig zu nutzen. Das Angebot gilt ausschließlich gemeinsam mit anderen Kindern bis 7 Jahre (mit Ausnahme der anwesenden Eltern). Bis 14 Jahre nur mit Einverständniserklärung der Eltern. Gesprungen wird in rutschfesten Socken (an der Rezeption erhältlich).

LaserMAXX: 14-16 Jahre in Begleitung und mit Einverständniserklärung eines Erwachsenen, ab 16 Jahre ohne Begleitung. Kinderpartys ab 10 Jahre (alle anwesenden Kinder müssen diesem Alter entsprechen).

V-Tag: Empfohlen ab 10 Jahre in Begleitung.

Private Partys und Firmenfeiern im MAXX21

Ebenfalls zur Verfügung stehen private Partyräume für Geburtstagsfeiern, Firmenveranstaltungen oder Junggesellinnenabschiede. Zu den bereits action-geladenen Aktivitäten gibt es vom warmen Catering bis hin zum Limousinenservice zahlreiche Extras, die eine Party unvergesslich machen. Ein großer Aufenthaltsbereich lädt Begleitpersonen und andere Neugierige dazu ein, den Springern zuzusehen und dabei Kaffee, Softdrinks oder Snacks zu genießen. Betrieben wird die MAXX21 von der MAXX Business Group.

Öffnungszeiten & Preise

Montag-Mittwoch: 15:00-18:00

Donnerstag und Freitag: 15:00-20:00

Samstag und Sonntag: 09:00-20:00

Weitere Öffnungszeiten: auf Anfrage ab 4 Personen

Eintrittspreis: ab 12 Euro Normalpreis. Kinder bis inklusive 6 Jahre und Personen ab 50 Jahre bezahlen nur 50% der Preise.

Anti-Rutschsocken sind auf den Trampolinen vorgeschrieben. Diese können selbst mitgebracht oder vor Ort um 2,50€ erworben werden.

Hotline (11:00 – 17:00 Uhr): 01/996 1100

Erreichbarkeit & Adresse:

Das Sprung-Paradies in der Holzmanngasse 1, Wien 21, befindet sich direkt neben der U1 Station Aderklaaer Straße, Ausgang Holzmanngasse. Parkplätze sind vorhanden.