Weiße Weihnachten wird es wohl heuer nur in Lagen über 1.000 Metern geben. In tieferen Lagen erwartet uns stattdessen recht unweihnachtliches Wetter. Das zeigt sich von seiner unsympathischen Seite mit viel Wind und Regen. In einigen Teilen Österreichs weht ein kräftiger Nordwestwind mit Spitzen von bis zu 130 km/h. Die Sonne zeigt sich wohl nur im Süden des Landes.

ÖSTERREICH. Der Großteil Österreichs liegt am Montag unter einer dichten Wolkendecke und es regnet häufig. Schneefall gibt es erst über 700 bis 1.000 Metern. Südlich des Alpenhauptkammes halten sich viele Wolken, hier bleibt es aber recht trocken. Ein Nordföhn lockert die Wolken etwas auf. Osten: Im Most- und Industrieviertel gibt es Neuschneemengen von bis zu fünf Zentimeter (Lilienfeld, Gloggnitz). Im Wald- und Weinviertel gibt es keinen Neuschnee. Im Bergland und im Osten wird es windig. Der Wind pfeift aus dem Westen bis Nordwesten. Es Vorsicht geboten. Die Windspitzen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei vier bis elf Grad.

Unwetterwarnungen am Montag

Unwetterwarnungen gibt es für den Bereich südlich von Wien - von Mödling und Baden bis Wiener Neustadt. In der Steiermark in Bruck-Mürzzuschlag, Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Graz Umgebung, Kärnten: Spittal a.d. Drau. In Trol: Lienz.

Ab Landeck schneit es stark: Imst, Ischgl, Galtür, St. Anton. Ebenso in Vorarlberg, im Raum Bregenz.

Mild am Heiligen Abend

Im Großteil des Landes bleibt es auch am Dienstag mild. Im Westen des Landes regnet es bereits am Vormittag. Abends erreichen die Regenwolken dann auch den Norden und Osten. Im Süden können die Wolken auflockern und erlauben der Sonne durch die Wolkenlücken zu scheinen. Dort bleibt es auch häufig trocken. Chancen auf Schneefall am Heiligen Abend gibt es nur in Lagen von 1200 bis 1.700 Metern Höhe. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei vier bis zehn Grad.

Dichte Wolken über Österreich. Es regnet. Nur selten kann die Sonne durchscheinen

Dichte Wolken am Christtag

Am Christtag ziehen von Norden her dichte Wolken auf und der Himmel bleibt wolkenverhangen.

Im Norden des Landes regnet es. Die Schneefallgrenze liegt am Mittwoch zwischen 800 und 1.300 Metern. Im Süden bleibt es weitgehend trocken, vereinzelt kann hier sogar die Sonne scheinen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zwei bis maximal zehn Grad.

Am Stefanitag wird es sonniger

Am Donnerstag setzt sich vorübergehend die Sonne durch. An der Alpennordseite in Ober- und Niederösterreich kann es morgens noch regnen. Schnee ist oberhalb von 600 und 1.000 Metern möglich. Der Wind weht teils lebhaft aus Süd bis West. Tagsüber schwächt er ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei drei bis acht Grad.

Weiße Weihnachten gibt es nur in wenigen Teilen des Landes

Schnee am Freitag

Chancen auf Schnee gibt es dann ab Freitag an der Alpennordseite. Ein kalter Wind aus dem Norden lässt die Temperaturen sinken und die Schneefallgrenze sinkt im Laufe des Tages immer weiter ab. Im Osten kann sich der Regen nicht in Schnee verwandeln. Im Süden bleibt es weitgehend trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zwei bis acht Grad.

