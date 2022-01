Eine Abflachung bei den Corona-Infektionen gibt es diesen Sonntag. Allerdings wird am Wochenende auch traditionell weniger getestet.



WIEN. Von Samstag, 15. Jänner, auf Freitag, 16. Jänner, wurden in Wien 4.196 Neuinfektionen gemeldet.

Bist du bereits geimpft?

Seit Beginn der Pandemie wurden in Wien 289.363 positive Testungen bestätigt (Stand: Sonntag, 16. Jänner). Insgesamt sind 240.299 Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus genesen.

Bisher 2.825 Personen an Corona verstorben



Aktuell gibt es 46.239 aktive Corona-Fälle in der Bundeshauptstadt. Bisher sind in Wien 2.825 Menschen an den Folgen des Corona-Virus verstorben (Stand: Sonntag, 16. Jänner). Zuletzt gab es einen Todesfall.

Ein Gurgeltestkit für daheim: Probenflüssigkeit, Röhrchen und das Gefäß für den Rücktransport ins Labor.

Foto: Bazalka

hochgeladen von Karl Pufler

Die am 13. Jänner in Wien gemeldeten Befunde beinhalten:

4.065 Befunde vom 15. Jänner

203 Befunde vom 14. Jänner

9 Befunde weniger vom 13. Jänner

30 Befund weniger vom 12. Jänner

32 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 8.932 Anrufe entgegengenommen.

Das könnte dich auch interessieren:



Wird im Wiener Handel der 2G-Nachweis kontrolliert?

Wiener Hilfswerk startete Impflotterie als Dankeschön