In Wien werden am Montag, 27. Dezember, 428 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Mit Montag sind außerdem die verschärften Corona-Regeln in Kraft getreten. Die Gastronomie etwa muss um 22 Uhr schließen.

WIEN. In Wien sind am Montag, 27. Dezember, 428 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 7.214 aktive Fälle. Ab Montag, 27. Dezember, gelten auch die verschärften Regeln, die eingeführt wurden, um die drohende Omikron-Welle abzuschwächen.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Montag, 27. Dezember, in Wien seit Beginn der Pandemie 237.923 positive Testungen bestätigt. 227.929 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.780, eine Person ist zuletzt verstorben.

Verschärfte Regeln ab 27. Dezember

In den meisten Bereichen gilt die 2G-Regel und die Ausgangsbeschränkungen sind für ungeimpfte Menschen weiterhin aufrecht. Mit dem Montag nach Weihnachten treten noch einige zusätzliche Regeln in Kraft, die dabei helfen sollen, die Omikron-Infektionen in Schach zu halten.

Das betrifft etwa Gastronomie und Hotellerie, wo nun eine Sperrstunde ab 22 Uhr gilt. Auch zu Silvester müssen die Lokale um 22 Uhr schließen. Für Zusammenkünfte und Veranstaltungen gelten ebenfalls strengere Regeln.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt:

Maskenpflicht

Bis 500 Personen: 2G

Bis 1.000 Personen: 2G+

Bis 2.000 Personen: Booster + PCR-Test

Bei Veranstaltungen im Freien gilt:

Bis 25 Personen: 2G

Bis 1.000 Personen: 2G+

Bis 2.000 Personen: Booster und PCR Test

Im privaten Bereich sind am 31. Dezember ausnahmsweise auch Zusammenkünfte von ungeimpften Personen im kleinen Kreis mit maximal zehn Personen erlaubt. Für größere Runden, auch im privaten Bereich, von 11 bis 25 Personen wird ein 2G-Nachweis benötigt.

Die am Montag, 27. Dezember, eingemeldeten Befunde beinhalten:

417 Befunde vom 26.12.2021

9 Befunde vom 25.12.2021

2 Befunde weniger vom 24.12.2021

kein Befund vom 23.12.2021

1 Befund weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.861 Anrufe entgegengenommen.

