Am Donnerstag, 16. Dezember, werden in Wien 444 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Wien könnte am Donnerstag von der Ampelkommission von Rot auf Orange herabgestuft werden, ob das aber tatsächlich möglich ist, bleibt wegen der neuen Omikron-Variante fraglich.

WIEN. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Wien 444 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Mittwoch fielen die Neuinfektionen mit 845 noch deutlich höher aus. In Wien sind zuletzt sieben Personen an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Die Anzahl der aktiven Fälle hat die Marke der 10.000 unterschritten und liegt bei 9.502 Fällen.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt Wien sind mit Stand Donnerstag, 16. Dezember 2021, in Wien seit Beginn der Pandemie 232.674 positive Testungen bestätigt. 220.429 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.743.

Wien könnte wieder orange werden

Jeden Donnerstag tagt in Österreich die Ampelkommission und führt eine Corona-Risikoeinschätzung für die einzelnen Bundesländer auf Basis verschiedener Kennzahlen durch. Dazu zählen etwa die 7-Tage-Inzidenz, die Aufklärungsquote von positiven Tests und die regionale Verbreitung.

Hast du schon deine Auffrischungsimpfung erhalten?

Aktuell weisen sowohl Wien als auch das Burgenland eine Risikozahl unter 100 auf und könnten damit von Rot auf Orange heruntergestuft werden. Für den Osten Österreichs würde dann hohes Corona-Risiko gelten, während der Rest Österreichs rote Zone und damit Hochrisikogebiet bleiben würde.

Es bleibt allerdings fraglich, ob die Ampelkommission angesichts einer anrollenden Omikron-Welle die Herabstufung auch tatsächlich vornimmt. Das Gremium tagt Donnerstagnachmittag.

Die am Donnerstag eingemeldeten Befunde in Wien beinhalten:

441 Befunde vom 15.12.2021

6 Befunde vom 14.12.2021

2 Befund weniger vom 13.12.2021

2 Befunde vom 12.12.2021

3 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 5.756 Anrufe entgegengenommen.

