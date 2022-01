Österreichweit sind aktuell knapp 40 Kinderarzt-Stellen mit Kassenvertrag nicht besetzt. Das heißt: viele Eltern sind im Notfall gezwungen, mit ihren Kleinen in meist deutlich teurere private Ordinationen zu gehen. Besonders betroffen von diesem Mangel sind Niederösterreich – und Wien.

WIEN. In Österreichs Bundeshauptstadt gibt es immer weniger kinderärztliche Ordinationen mit Kassenvertrag. Laut einem Artikel der Wiener Zeitung gab es im August 2016 in der Stadt so noch 84 Kinderärzte und Kinderärztinnen mit Kassenvertrag, im August 2021 waren es dann nur mehr 71. Anders gesagt: Auf rund 280.000 Kinder (0 bis 14 Jahre) in Wien kamen im August nur noch 71 Kinderärztinnen und Kinderärzte mit Kassenvertrag.

Schlechte Vertragssituation

Die Ö1-Morgenjournale nahmen sich am Donnerstag diesem Thema an, zu Gast war auch Peter Voitl. Er ist Kinderarzt mit einer Gruppenpraxis im 22. Bezirk und gleichzeitig ein Funktionär der Österreichischen Ärztekammer, hier Obmann für die Bundesfachgruppe für Kinder- und Jugendheilkunde.

Ein Problem sei, dass die Kassenverträge mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) für Kinderärzte und Kinderärztinnen schon ewig nicht mehr angepasst wurden – die letzte Änderung der Honorare erfolgte im Jahr 1994.

"Ich glaube, es gibt wenige Berufsgruppen, die auf dem selben Niveau arbeiten wie vor 28 Jahren", sagt Voitl. Bei Ö1 kam so auch eine pensionierte Kinderärztin zu Wort: "Ich habe bis zu 130 Patienten am Tag versorgt und war oft entsetzt, wie wenig mir am Ende des Tages geblieben ist."

Eine Folge davon ist, dass viele junge Kinderärzte und Kinderärztinnen lieber Privatpraxen eröffnen, weil das mehr Geld bringt.

Kinderheilkunde wird komplizierter

Laut Voitl werde aber auch das Fach der Kinderheilkunde immer komplexer: "Man betreut ein breites Spektrum an Menschen von einer Frühgeburt mit 500 Gramm bis hin zu einem Jugendlichen mit 120 Kilogramm, samt allen Organsystemen." Viele Kolleginnen und Kollegen Voitls würden daher lieber in Teams arbeiten, um eine gute Behandlung zu ermöglichen.

Viele Behandlungs- oder Diagnosemöglichkeiten seien aber in den alten Kassenverträgen gar nicht berücksichtigt. In seiner eigenen Gruppenpraxis würde man laut Voitl etwa auch psychologische und psychotherapeutische Leistungen anbieten: "Die bezahlten wir selbst, weil wird das von der Kasse nicht refundiert bekommen."

Neuer Gesamtvertrag und mehr Geld gefordert

Voitl forderte daher zwei Dinge: "Wir brauchen einen zeitgemäßen Leistungskatalog." Darin müssten mehr Leistungen aufgenommen werden als in den alten Verträgen, die dann von Krankenkassen (teils) bezahlten werden müssten.

Zweitens bräuchte es laut Voitl einen Gesamtvertrag mit der Krankenkasse, der es erleichtert, Gruppenpraxen wie seine eigene zu bilden. Hier werden viele unterschiedliche kinderärztliche Leistungen geballt angeboten, mehrere Ärzte und Ärztinnen arbeiten zusammen.

Mehr Gruppenpraxen als Teil der Lösung?

Zwar gibt es neben Voitls eigener kinderärztliche Gruppenpraxis noch eine zweite Einrichtung dieser Art in Wien, allerdings müssen die Ärztinnen und Ärzte dafür im Moment selbstständig Einzelverträge mit der Krankenkasse abschließen.

Das geschieht ohne die Rückendeckung der Ärztekammer: "Die Krankenkasse kann die Bedienungen nach Belieben diktieren oder modifizieren. Was wir brauchen ist die Planungssicherheit eines Gesamtvertrages, der für alle gleich gilt." So könnte man vielleicht erreichen, dass sich mehr Kinderärzte und Kinderärztinnen dazu entscheiden, eigene (Gruppen-)Praxen zu eröffnen.

Solche Änderungen, so Voitl gegenüber Ö1, seien "relativ bald umsetzbar". Es gibt auch schon Verhandlungen zwischen Ärztekammer und der ÖGK, diese stocken im Moment aber.

Petition gestartet

Auch der Verein "KiB children care", der sich für die medizinische Betreuung von Kindern einsetzt, schlägt Alarm und startete die Petition "SOS-Kinderarzt" mit einer simplen Forderung: Dort, wo es keine Kinderärzte oder Kinderärztinnen mit Kassenverträgen gibt, sollte die ÖGK auch die Wahlarztkosten bezahlen, also die Besuche von Ordinationen ohne Kassavertrag. Das sollte zumindest so lange gelten, bis wieder mehr Kinderärzte und Kinderärztinnen zur Verfügung stehen.

Bleibt zu hoffen, dass im Sinne der Kinder bald eine Lösung für diese Probleme gefunden wird – immerhin sind sie es, die letztlich unter dem Mangel an Kinderärztinnen und Kinderärzten leiden.

