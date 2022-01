Mit der aktuellen Omikron-Welle sind auch die Neuinfektionen in Wien stark angestiegen. Über 5.000 Fälle wurden am Mittwoch in Wien gemeldet. Ab Februar soll es an allen Wiener Schulen die Möglichkeit zur Corona-Impfung geben.

WIEN. In Wien sind am Mittwoch, 12. Jänner, 5.573 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit haben sich die Neuinfektionen, wie erwartet, aufgrund der Omikron-Welle innerhalb von wenigen Tagen fast verdoppelt. Am Montag, 10. Jänner, wurden 3.340 Neuinfektionen gemeldet, am Dienstag, 11. Jänner, waren es 3.474.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Mittwoch, 12. Jänner, in Wien seit Beginn der Pandemie 270.887 positive Testungen bestätigt. 236.530 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.821, vier Personen sind zuletzt verstorben.

Hat das Thema Corona in deiner Familie schon zu Streit geführt?

Impfmöglichkeiten an allen Wiener Schulen



Ab Februar soll das bisherige Pilotprojekt zur Corona-Impfung in Schulen auf alle Wiener Schulen ausgeweitet werden, wie der ORF berichtet. Im Dezember war bereits an einigen Wiener Volksschulen mit den Impfungen gestartet worden.

Sofern es am Schulstandort einen Schularzt oder eine Schulärztin gibt, soll es ab Februar in der Schule die freiwillige Möglichkeit zur Impfung geben. Derzeit kontaktiere man die Eltern und erhebe den Bedarf an Impfungen an den einzelnen Standorten, so das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber dem ORF.

Die am Mittwoch eingemeldeten Befunde beinhalten:



5.351 Befunde vom 11.01.2022

221 Befunde vom 10.01.2022

16 Befunde vom 09.01.2022

5 Befunde weniger vom 08.01.2022

9 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 9.838 Anrufe entgegengenommen.

Mehr zum Thema:

Neue Corona-Regeln und 3.474 Neuinfektionen in Wien

3.340 Corona-Neuinfektionen und Schulstart in Wien