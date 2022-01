Etwa 10 bis 20 Prozent aller Corona-Erkrankten leiden britischen Studien zufolge auch nach dem Ende der Infektion unter Long Covid. Die Betroffenen sind oft monatelang mit den Spätfolgen ihrer Erkrankung konfrontiert.

WIEN. Noch immer liegt vieles zum Thema Long Covid im Dunkeln. Betroffen sind alle Altersgruppen, auch Patientinnen und Patienten ohne sonstige Vorerkrankungen. Selbst der Verlauf der Corona-Erkrankung scheint nicht ausschlaggebend zu sein. In Wien sind Schätzungen zufolge über 20.000 Menschen betroffen. Die Symptomatik verläuft nicht bei allen nach einem einheitlichen Muster: bisher sind über 100 verschiedene Long Covid Symptome bekannt.

Chronische, krankhafte Erschöpfung ist eines der häufigsten Long Covid Symptome.

Foto: Annie Spratt/unsplash

hochgeladen von David Hofer

Der Verein „Long Covid Austria“ hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer Patienteninitiative interessierten Menschen und Hilfesuchenden Informationen über Long Covid zukommen zu lassen. Auch deshalb, da die Initiatorinnen und Initiatoren selbst betroffen sind oder waren und erfahren mussten, wie schwierig es sein kann, Informationen und Hilfe zu erhalten.

Bist du selbst von Long Covid betroffen?

Der Verein möchte Betroffenen Zugang zu den aktuellsten wissenschaftlichen Publikationen und belegten Studien im Bereich Long Covid ermöglichen. Zudem hat man Kontakt zu einem Pool an Ärztinnen und Ärzten aufgebaut. Diese kommen aus verschiedenen Fachrichtungen und bemühen sich um eine fachliche sowie mediale Betreuung von Long Covid Betroffenen. Betroffene und Interessierte können sich an kontakt@longcovidaustria.at wenden.

Symptome treten oft in Schüben auf

Von Long Covid wird gesprochen, wenn Symptome mehr als zwölf Wochen nach Beginn der Infektion bestehen bleiben. Oftmals werden diese in Schüben oder Wellen durchlaufen und als Rückfälle nach besseren Episoden empfunden, betont der Verein. Die Vielfalt an möglichen Symptomen mache es unmöglich, Patientinnen und Patienten in eine bestimmte Kategorie einzuteilen.

Auch unter Schlafproblemen leiden viele Betroffene.

Foto: Kinga Cichewicz/unsplash

hochgeladen von David Hofer

Betroffene kämpfen mit verschiedensten Beschwerden, die ihr Leben oft massiv einschränken. Als Leitsymptom gilt mittlerweile das Fatigue-Syndrom. Dabei handelt es sich um einen dauerhaften, krankhaften Erschöpfungszustand. Häufig kommt es zudem zu Formen der Dysautonomie, Schlafstörungen, Herzrasen, Kurzatmigkeit, auditiven und visuellen Störungen, diffusen Schmerzen oder Konzentrationsproblemen.

Das könnte dich auch interessieren:

"Viertes G: Grauslich chronisch krank"

"Am Papier gesund, aber krank in der Realität"