Medizinische Beratung und einfache Behandlungen in der Apotheke ums Eck – ein neues Projekt der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze macht das nun möglich.

WIEN. Immer mehr Menschen sehen sich mit lange Wartezeiten auf Arzttermine oder Untersuchungen konfrontiert. Deshalb startet die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze mit dem „Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz“ ein neues Projekt, das Arzt und Apotheke miteinander verbindet.

„Nicht alle medizinischen Anliegen müssen im Krankenhaus behandelt werden. So manches kann auch mit Pharmazeutinnen und Pharmazeuten in der nächstgelegenen Apotheke geklärt werden“, erklärt Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, den Ansatz. „Als traditionsreiche Non-Profit-Institution im Gesundheitssektor haben wir uns daher entschlossen, ein niederschwelliges Angebot zu entwickeln.“

In Kooperation mit einer Reihe ausgewählter Partner-Apotheken in Wien und Umgebung bietet das Gesundheitsnetz Leistungen, die über das übliche Spektrum einer Apotheke hinausgehen. So werden Kundinnen und Kunden sowie Patientinnen und Patienten unkompliziert zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut.

Einfacher Zugang, keine Wartezeiten

Konkret umfassen die zusätzlichen Leistungen fünf Bereiche: Telemedizin, Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin und Medikationsmanagement. Zentral ist vor allem die Telemedizin.

„Verstärkt durch die Corona-Pandemie hat sich diese neue Form der medizinischen Beratung etabliert. Das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz hat die Telemedizin aber noch um einen Schritt erweitert: Bei uns kann man die Leistungen einer Ärztin oder eines Arztes sowie einer Apothekerin oder Apothekers in einem Zug in Anspruch nehmen“, betont Andreas Berger, Mitinitiator und Apotheker im 14. Bezirk.

Im Rahmen des Pilotprojekts kann das Service der Telemedizin von ÖGGK-Mitgliedern kostenlos in Anspruch genommen werden.

Ratsuchende mit leichteren Beschwerden können in der Apotheke ins Telemedizin-Tool einsteigen und werden innerhalb weniger Minuten mit einer Hausärztin oder Hausarzt verbunden sowie betreut. Insbesondere ältere Menschen werden beim digitalen Prozess in der Apotheke begleitet. Die technische Lösung stellt drd doctors online zur Verfügung. Das Service ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr verfügbar. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Niederschwelliges Angebot in Wien

Entscheidend für die niederschwellige Versorgung mit den Leistungen ist die räumliche Nähe der Apotheken. Daher strebt das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz an, in jedem Wiener Bezirk eine Partner-Apotheke zu haben. In großen Bezirken werden es manchmal sogar zwei sein.

Aktuell sind die folgende Apotheken Partner:

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Wien Die Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Wien Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Wien Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Wien Ameis-Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Wien Sonnschein-Apotheke, Witzelsbergergasse 26, 1150 Wien

Wien Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Wien Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

Wien Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

Wien Beethoven-Apotheke, Heiligenstädterstr. 82, 1190 Wien

Wien Albarelli-Apotheke, Muthgasse 24-26, 1190 Wien

Wien Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Wien Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Wien Steinsee-Apotheke, Anton-Baumgartner-Straße 40, 1230 Wien

Im Rahmen des Pilotprojekts kann das Service der Telemedizin von ÖGGK-Mitgliedern kostenlos in Anspruch genommen werden. Aber auch Nicht-Mitgliedern erstattet die ÖGGK die Kosten der Erstkonsultation oder das erste Monat des Abos, wenn die Rechnung eingereicht wird.

Mehr Informationen auch unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at.

