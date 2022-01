Am Sonntag wurden in Österreich über 10.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet, davon entfielen knapp 3.000 auf Wien. Aufgrund der Omikron-Welle richtete Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag via Twitter einen dringenden Appell an die Bevölkerung der Bundeshauptstadt.

WIEN. In Wien sind am Sonntag, 9. Jänner 2022, 2.927 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 21.187 aktive Fälle. Seit Pandemiebeginn wurden 258.500 positive Testungen bestätigt. 234.505 Personen sind genesen. 2.808 Personen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben.

Ludwig: "Testen wichtiger denn je"

Aufgrund der sich rasant ausbreitenden Omikron-Welle appellierte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag via Twitter an alle Wiener, "sich vor der Rückkehr an Arbeitsplatz bzw. in die Schule wie auch den Kindergarten zu testen." Aktuell sei das wichtiger denn je, so der Bürgermeister.

"Alles gurgelt" in den Schulen

Ab Montag wird das "Alles gurgelt"-Angebot auch an den Volksschulen ausgerollt. Dann soll auch an allen Wiener Schulstandorten mindestens zwei Mal pro Woche gegurgelt werden. Außerdem können die Wiener Schulen auch eine dritte Abholung der Proben für Freitagnachmittag anfordern, um auch einen Testnachweis über das Wochenende zu gewährleisten abgedeckt ist.

