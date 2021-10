Warum gibt es immer mehr übergewichtige Menschen als noch vor 30, 40 Jahren? Klar, wir haben nicht mehr die harte Feldarbeit, Maschinen unterstützen uns in unseren Tätigkeiten. Was sich allerdings viel stärker verändert hat, ist unsere Ernährung. Vor allem der enorm gestiegene Zuckerkonsum und unser pausenloses Verlangen danach. Diesen Kreislauf macht sich die Nahrungsmittelindustrie zunutze und veräppelt jeden, der Übergewicht hat und mit Light-Produkten abnehmen möchte. Doch wie konnte es soweit kommen?

Tatsächlich haben Light-Produkte weniger Fett als natürliche und unverarbeitete Produkte. Allerdings fehlt ihnen auch der Geschmack. Die Industrie schließt diese Lücke, indem sie dem Produkt Zucker hinzufügt. Denn dieser fungiert ebenso als Geschmacksträger. Das Schlimme daran ist: Es wird günstiger Zucker verwendet, weil guter Zucker die Preise der Light-Produkte zu sehr in die Höhe treiben würde. Die würde dann niemand kaufen. Der günstige Glukose-Fruktose-Sirup wird aus Mais hergestellt und ist somit in den meisten Diätprodukten zu finden. Was das für die Gesundheit bedeutet, scheint sekundär zu sein.

Die Zucker-Sucht ist gewollt!

Noch vor cirka 30 Jahren konnte man genau sagen, welche Nahrungsmittelhersteller auf Zucker in ihren Produkten verzichten. Doch plötzlich sind auch diese braven Firmen auf den „Zucker-Zug“ aufgesprungen. Warum? Weil sie mehr von ihren Produkten verkaufen, wenn diese Glukose-Fruktose-Sirup enthalten. Der Zucker verleiht für den Moment so ein Hochgefühl, das es als positives Erlebnis abgespeichert wird. Eine Sucht entsteht, weil der Verbraucher diese Erfahrung und somit den Kauf wiederholen möchte. Eine Affekthandlung, die uns also bewusst antrainiert wurde.

Gesundheit ist sekundär.

Diätprodukte machen tatsächlich dick und krank. Dass das Ganze nicht längst verboten wurde, liegt an der sehr mächtigen amerikanischen Sugar Association. Doch die Stimmen und wissenschaftlichen Forschungsergebnisse werden immer lauter. Gegen das riesige Netzwerk der Lebensmittelbranche ist es allerdings ein harter Kampf. Also liegt es an jedem selbst, die richtigen Produkte zu finden.

Lösung: Enttarnen und Entwöhnen!

Wir helfen Ihnen dabei, die billigen Zuckervarianten aufzuspüren und zeigen Ihnen, bei welchen Lebensmitteln Sie mit gutem Gefühl zugreifen können. Das Tolle dabei ist: Sie entwöhnen sich ganz automatisch von diesem Zucker! Sie werden keinen Heißhunger mehr spüren. Sie sind auch nicht mehr geneigt, ihn zu kaufen und zu essen. Das funktioniert wirklich!

Wenn auch Sie die Zucker-Sucht leid sind und Gewicht verlieren möchten, können Sie sich gerne an einem easylife Standort unverbindlich und kostenlos beraten lassen.

