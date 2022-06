Vom externen Parasiten zu einem permanenten Symbionten: Ein internationales Forschungsteam unter Mitwirkung der Universität Wien fand heraus, dass die in den Hautporen lebenden Milben, evolutionär einen Weg einschlagen, an deren Ende sie eine dauerhafte Ko-Existenz mit uns eingehen.

WIEN. Bereits jetzt leben sie mit uns – oder besser gesagt: in uns. Die mikroskopisch kleinen Parasiten fühlen sich in unserer Haut sehr wohl. So wohl, dass sie ihr Parasiten-Dasein allmählich aufgeben und eine dauerhafte Symbiose mit uns Menschen eingehen könnten.

Ein internationales Forschungsteam unter der Beteiligung von Alejandro Manzano Marín von der Universität Wien hat die DNA der Demodex folliculorum-Milbe erstmals vollständig untersucht, um die Lebensweise des winzigen Parasiten zu erkunden. Ihre Untersuchung zeigt, dass die in den Hautporen lebenden Milben in Folge von Inzucht und Isolation zahlreiche Gene und Zellen abgeworfen haben und sich einer dauerhaften Existenz mit uns annähern. Die Studie ist nun in der Fachzeitschrift Molecular Biology and Evolution erschienen.

Für die Studie kooperierte Manzano Marín mit Kolleginnen und Kollegen der Bongor Universität (Wales), der Universität Reading (England), der Universität Valencia (Spanien) und der Nationalen Universität von San Juan (Argentinien).

Foto: Universität Wien/ Alex Schuppich

hochgeladen von Kevin Chi

Außerhalb unserer Poren nicht überlebensfähig



Die auch als Haarbalgmilben bekannten Parasiten leben in den Gesichts-Haarfollikeln, einschließlich der Wimpern, und an den Brustwarzen nahezu jedes Menschen. Sie sind etwa 0,3 Millimeter lang und ernähren sich vom Talg, der von den Zellen in den Poren abgegeben wird. Sie werden nachts aktiv und bewegen sich zwischen den Follikeln, um sich zu paaren. Außerhalb der Poren können sie jedoch nicht überleben.

"Aufgrund dieser engen und dauerhaften Verbindung zum Menschen hat die Milbe enorm an Größe und zahlreiche Gene verloren. Sie überleben mit einem minimalen Repertoire an Proteinen – der geringsten Anzahl, die je bei dieser und verwandten Arten beobachtet wurde", erklärt Alejandro Manzano Marín, Co-Erstautor der Studie und Mikrobiologe am Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft.

Demodex folliculorum, auch als Haarbalgmilbe bekannt.

Foto: kalcutta/ stock.adobe.com

hochgeladen von Kevin Chi

Dabei zeigte in der Studie Erstaunliches: Eigentlich reduzieren parasitische Tiere ihre Zellzahl schon früh in ihrer Entwicklung. Doch die Untersuchung offenbarte, dass die Milben in jungen Jahren viel mehr Zellen als im Erwachsenenstadium haben. "Wir folgern daraus, dass sich die Milben von einem externen Parasiten zu einem permanenten Symbionten des Menschen entwickeln", berichtet Manzano Marín. Inwieweit dies für den Menschen vorteilhaft ist, könne man bisher aber noch nicht sagen.

Isolation führt zu "genetischen Flaschenhals"

Doch die Symbiose mit uns bringt auch ernstzunehmende, gar existenziell gefährdende Probleme für die Milben. Durch die isolierte Existenz in unserer Haut sind sie keinen äußeren Bedrohungen ausgesetzt. So müssen sie nicht um den Befall von Wirten konkurrieren. Und sie treffen auch nicht auf andere Milben mit anderen Genen. Der fehlende Kontakt zu potenziellen Partnern, die ihren Nachkommen neue Gene hinzufügen könnten, könnte die Milben in eine evolutionäre Sackgasse bringen.

"Die Inzucht hat eine Anhäufung schädlicher Mutationen zur Folge, schlechte Genvarianten verbreiten sich schließlich schnell", erklärt Manzano Marín. "Dieser evolutionäre Weg wurde bereits bei in Zellen lebenden Bakterien beobachtet, bei einem Tier jedoch noch nicht klar nachgewiesen." Diese Entwicklung könnte die Milben möglicherweise zum Aussterben bringen.

Das könnte dich auch interessieren:



Wiener Supercomputer erhält Top-Platzierung