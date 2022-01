Am Dienstag, dem 11. Jänner, werden in Wien 3.474 Neuinfektionen gemeldet. Die neuen Corona-Regeln, wie etwa die Kontrolle der 2G-Regel in Geschäften, treten ab 11. Jänner in Kraft. Gestern startete auch die Schule – mit Vorsichtsmaßnahmen und Testpflicht – für die Wiener Kinder wieder.

WIEN. In Wien sind am Dienstag, 11. Jänner, 3.474 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 134 mehr als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen in Wien bleibt damit unverändert hoch. Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) rechnet in den nächsten "ein, zwei Tagen" mit einer Verdoppelung der Zahlen, wie er im ORF "Wien heute" Interview erzählt.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Dienstag, 11. Jänner 2022, in Wien seit Beginn der Pandemie 265.314 positive Testungen bestätigt. 235.628 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.817, acht Personen sind zuletzt verstorben. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 26.869 aktive Fälle.

Neue Regeln treten ab heute in Kraft

Ab Dienstag, 11. Jänner, ändert sich hinsichtlich der 2G-Regel nicht viel, sie gilt nach wie vor für den Handel, die Gastronomie und für körpernahe Dienstleistungen. Gerade im Handel aber auch insgesamt können sich die Wienerinnen und Wiener aber auf verstärkte Kontrollen einstellen. Der Lockdown für Ungeimpfte Menschen bleibt weiterhin aufrecht.

Wenn der 2-Meter-Abstand nicht mehr eingehalten werden kann, gilt "Maske auf".

Neu ist die Maskenpflicht im Freien, vorerst bis 20. Jänner befristet. Eine FFP2-Maske ist künftig an öffentlichen Orten auch im Freien zu tragen, wenn ein Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, so etwa in Einkaufsstraßen, Fußgängerzonen, in der Straßenbahnhaltestelle oder in Warteschlangen vor Geschäften und Gastronomieständen.

Die am Dienstag eingemeldeten Befunde beinhalten:

3.334 Befunde vom 10.01.2022

117 Befunde vom 09.01.2022

11 Befunde vom 08.01.2022

8 Befunde vom 07.01.2022

1 Befund von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 11.325 Anrufe entgegengenommen.

