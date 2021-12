In Wien steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder. Am Mittwoch, 29. Dezember, werden 912 neue Infektionen gemeldet. Die Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination (GECKO) mahnt zur Vorsicht rund um Silvester.

WIEN. In Wien sind am Mittwoch, 29. Dezember, 912 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Montag waren es noch 428 und am Dienstag 706 Neuinfektionen. Die Infektionen steigen nach den Feiertagen also deutlich an. Die Bundeshauptstadt verzeichnet aktuell 7.495 aktive Fälle.

Laut Gesundheitsbehörde Wien und medizinischem Krisenstab der Stadt wurden mit Stand Mittwoch, 29. Dezember, in Wien seit Beginn der Pandemie 239.541 positive Testungen bestätigt. 229.261 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.785, drei Personen sind zuletzt verstorben.

Experten mahnen zur Vorsicht

Die Experten und Expertinnen der Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) raten von großen Feiern zu Silvester ab. "Wir müssen Zeit gewinnen und uns jetzt an die Maßnahmen halten. Lassen Sie sich testen, feiern Sie im kleinen Kreis", so die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, in einem Statement gegenüber der APA.

Silvester werde ein "Wendepunkt" in der Infektionskurve sein, so Reich. "Wir lernen Omikron gerade erst kennen, wissen aber bereits, dass die Gefahren groß sind. Klar ist, dass wir mit einer neuen Dynamik der Pandemie rechnen müssen. Extrem rasche Entwicklungen sind zu erwarten", sagt Reich, die zusammen mit Generalmajor Rudolf Striedinger die Kommission leitet.

