Das Exoskelett ist ein modernes Therapiekonzept für Betroffene einer Querschnittslähmung.

ÖSTERREICH. Der Einsatz moderner Technologien und digitaler, datenbasierter Lösungen ermöglicht es, Therapieerfolge zu revolutionieren sowie das Leben und die Gesundheit von Menschen zu unterstützen. Das 2018 gegründete Healthcare-Start-up tech2people mit Standort Wien führt gemeinsam mit mittlerweile vier TherapeutInnen das erste österreichische Therapieprogramm mit dem Exoskelett durch. Dazu fand am 25. August 2020 ein Hintergrundgespräch mit Prof. Dr. Wilfrid Lang (Leiter der Abteilung für Neurologie, Neurologische Rehabilitation und Akutgeriatrie, KH der Barmherzigen Brüder Wien) sowie Mag. Gregor Demblin (Gründer und Geschäftsführer von tech2people) statt.

Sensoren an Gelenken

Der selbst querschnittsgelähmte Unternehmer Gregor Demblin konnte 2017 mithilfe des Exoskeletts erstmals wieder eigene Schritte gehen. Es handelt es sich dabei um einen bionischen Anzug, der PatientInnen mit unterschiedlichen Indikationen wie nach Schlaganfall, bei Multipler Sklerose oder Querschnittslähmung unterstützt. Durch Sensoren an den Gelenken und der Fußsohle misst das Exoskelett, wie viel Unterstützung die betreffende Person durch die Motoren benötigt und wie viel Kraft selbstständig aufgewendet werden kann. Es wird zwischen passiver, assistiver und reassistiver Anwendung unterschieden.

Dabei erweist sich eine Therapiestunde im Exoskelett so effektiv wie acht Stunden einer herkömmlichen Gangtherapieeinheit. Zudem lassen sich neben den stark positiven psychischen Auswirkungen auch eine Vielzahl an positiven physischen Entwicklungen feststellen: die Verdauung verbessert sich, Muskel- und Knochenabbau werden gestoppt und die Durchblutung angeregt.

Aktuell kostet die Therapie im Exoskelett 120,- pro Sitzung, ohne Unterstützung von Sponsoren würde sie 200,- kosten. Das Ziel ist es, die Therapie möglichst vielen Personen zu ermöglichen. Zudem wurden im Rahmen des Hintergrundgesprächs auch der Wunsch einer Flexibilisierung des österreichischen Kassensystems und die Forderung nach Unterstützung von innovativen, nachhaltigen Therapieformen durch die öffentliche Hand zum Thema.

Der neue Rollstuhl?

"Wenn etwas technisch möglich ist, ist es nur noch eine Frage der Entwicklung und man weiß, dass es irgendwann Realität sein wird", so Univ. Prof. Dr. Lang."Ich kann mir vorstellen, dass das Exoskelett einmal der neue Rollstuhl sein wird. Mit weichen Stoffen kann man es vielleicht einmal unter der Kleidung tragen und so durch die Straßen spazieren", skizziert Demblin seine Vision.

"Das erste Mal im Exoskelett war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte komplett vergessen, wie die Welt von oben aussieht. Meine Organe sind wieder an die richtigen Stellen gerutscht und ich konnte Menschen wieder auf Augenhöhe begegnen", schildert Gregor Demblin seine erste Erfahrung mit dem Exoskelett vor mittlerweile 2,5 Jahren."Man kann nur gehen lernen, wenn man geht", sagt Univ. Prof. Dr. Wilfried Lang. "Die Therapie mit dem Exoskelett ist in diesem Sinn eine erhaltende Maßnahme. Nur durch den Erhalt der Muskulatur und der Knochendichte, können Menschen, wenn in Zukunft eine Heilung möglich wird, auch tatsächlich wieder gehen und ist damit effizienter als herkömmliche Therapieformen", ergänzt er weiter.

"Auf lange Sicht viel größerer Fortschritt"

Auch im Bereich der Motorik gibt es Fortschritte: "Bereits zu Beginn meiner medizinischen Laufbahn habe ich mich dafür interessiert, welche Aktivitäten man im Gehirn noch vor Ausübung der Bewegung messen kann. Mittlerweile werden genau jene Aktivitäten und Vorstellungen im Gehirn genutzt, um mittels robotischer Unterstützung Bewegung zu ermöglichen", erzählt Univ.-Prof. Dr. Wilfried Lang von aktuellen Forschungen in den USA.

"Das österreichische Krankenkassensystem in seiner jetzigen Form ist zu steif, um auf moderne und effektive Therapiemöglichkeiten einzugehen. Daher braucht es eine Flexibilisierung des österreichischen Kassensystems, um auch präventive Maßnahmen und damit entfallende Kosten für Folgeerkrankungen in die Kostenberechnung miteinzubeziehen", erläutert Univ.-Prof. Dr. Lang.

Wissenschaft und Unternehmen stünden bei der Implementierung von neuen technischen Anwendungen vor denselben Herausforderungen: "Unser Gesundheitssystem ist im Bereich der Prävention, Rehabilitation und Nachsorge nicht flexibel genug. Seit Jahren wird hier kurzfristig gedacht und nicht auf eine nachhaltige und langfristige Effektivität geachtet", kritisiert Prof. Lang. Dies ist auch für tech2people Mitgründer Gregor Demblin eine Herausforderung: "Einerseits ist nach einem stationären Rehaaufenthalt kurzfristig und schnell eine Besserung sichtbar, nach einer ambulanten Therapie beispielsweise mit dem Exoskelett auf lange Sicht ein viel größerer Fortschritt messbar."