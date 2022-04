Die Infektionslage beruhigt sich weiter, auch die Belegungen auf der Intensiv- und Normalbettenstation sinken. Trotzdem bleibt die Lage für das Spitalspersonal, wie etwa Pflegekräfte, angespannt.

WIEN. Dass die Pandemie dem Gesundheitsbereich schwer zu schaffen gemacht hat, zeigt ein Blick auf die Statistik. Etwa bei planbaren, nicht dringlichen Operationen. Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) hat in einer Studie etwa festgestellt: Endoprothesen-Eingriffe der Knie- und Hüftgelenke gingen österreichweit im April 2020 um 80 Prozent zurück, ab November 2020 bis Februar 2021 immerhin um rund 40 Prozent.

Aber etwa auch Katarakt-Operationen, die bei Grauem Star erforderlich sind, reduzierten sich im April 2020 drastisch, in den folgenden Wellen bis Ende 2021 dann um rund 20 Prozent. Jetzt, wo das Infektionsgeschehen zurück geht, wollen viele ihre Operationen nachholen. Dies klappt aber derzeit nur bedingt. Denn für Eingriffe benötigt es auch das fachliche Personal – und dieses ist noch immer in einer angespannten Situation.

Viele nicht-dringliche Operationen wurden wegen der Pandemie verschoben.

Foto: pexels

hochgeladen von Johannes Reiterits

"Es ist ein Dauermarathon"

Auch wenn die Zahlen sinken, die medizinischen Kräfte haben nach wie vor alle Hände voll zu tun. Der Personalvertreter Edgar Martin von der zuständigen Gewerkschaft "younion" äußert sich im Interview mit dem ORF Wien dazu: "Wir befinden uns in einem Marathon. Wenn die Zahlen weiterhin so sinken, rechnen wir damit, dass es in den Spitälern und Pflegeeinrichtungen im Schnitt noch ca. 14 Tage dauert, bis das auch für das Personal deutlich spürbar ist."

Und nicht nur die Pandemie hinterlässt ihre Spuren beim Pflegepersonal. Dieses wird immer weniger. Aktuell werde "in allen Bereichen" Personal benötigt, so Martin. Vor allem aber im Langzeitpflegebereich "händeringend". Die Liste sei aber lang und reiche von technischem Personal bis hin zu operativen Kräften. "Es hat sich in dieser Pandemie gezeigt, dass wir hier leider auch einige Kräfte verloren haben. Wir hoffen, diese auch wieder zurückgewinnen zu können."

Nicht nur – aber vor allem – bei Langzeitpflegekräften herrscht derzeit großer Personalmangel.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Nina Schemmerl

Aber nicht nur verlorene, ausgebildete Kräfte braucht es laut Martin zurück. Auch die Jugend muss nun vermehrt angesprochen werden. "Wir hoffen, dass wir viele junge Menschen finden können, die wir für die Gesundheits- und Krankenpflege begeistern können."

"Erholung ist das Um und Auf"

Dass das Personal generell dringend eine Verschnaufpause benötigt zeigt auch ein anderer Fakt. Denn bei vielen haben sich Überstunden und Urlaubstage während der Corona-Hochphasen angespart. Jetzt, wo der Sommer kommt, möchten diese ihr Guthaben verbrauchen. Das wirke sich auch auf den Betrieb der Gesundheitseinrichtungen aus, so Martin.

"Hier laufen derzeit die Gespräche. Man muss sich hier mit Stationssperren helfen. Man kann nicht sofort das Programm auf 100 Prozent wieder hochfahren. Auch was die Operationen betrifft. Hier gilt es zuzuwarten: Das Personal zieht sozusagen nach", so Martin. Denn nach den herausfordernden Zeiten sei "Erholung das Um und Auf."

Sollte im Herbst eine neue Infektions-Welle kommen, hofft Martin, dass das Personal reicht. Dazu sei es aber jetzt nötig, auf die jetzigen Pflegekräfte Rücksicht zu nehmen.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Technische Museum geht auf Österreich-Rundfahrt