Ab sofort bietet INTERSPAR als erster großer Lebensmitteleinzelhändler in Österreich unverpackte und lose Bio-Lebensmittel zum selber Abfüllen an. An einer eigenen Abfüllstation gibt es 48 Produkte in Bio-Qualität wie Müslis, Cerealien, Nüsse, Kerne, Hülsenfrüchte oder beispielsweise Pasta, Reis und Trockenfrüchte. Eine große Auswahl der Produkte stammt von SPAR Natur*pur, Österreichs größter Bio-Marke. Ergänzt wird das Sortiment durch Artikel von lokalen Lieferanten aus der direkten Umgebung der Märkte. Die Bio-Lebensmittel können an der Abfüllstation in beiliegende, kostenlose INTERSPAR-Papiersackerl bzw. in einen mitgebrachten oder vor Ort erhältlichen Behälter abgefüllt werden. Die Abfüllstation wird ab sofort im INTERSPAR Salzburg-EUROPARK getestet.