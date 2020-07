In den letzten Wochen habe ich mehreren Berichten von CORONA-Getesteten gelauscht und da gab es wirklich große Unterschiede über das WIE und WAS...

"Hab ich nicht einmal gespürt!" "Mir schossen die Tränen nur so aus den Augen vor lauter Schmerzen!" "Alles halb so wild!" "Furchtbar schmerzhaft - hatte den ganzen Tag Nasenbluten!" "Die Schmerzen, die die nachfolgende OP verursacht hat, waren nichts dagegen!"

Und weiter: "Es wurde nur in EINEM Nasenloch getestet." "Mir wurde in BEIDE Nasenlöcher gefahren." "Das Stäbchen wurde WENIGE CENTIMETER in Richtung Kopf-Inneres geschoben." "Der Arzt fuhr mir DIE GANZE STÄBCHENLÄNGE hinauf Richtung Stirn."

Natürlich hat jeder/jede ein anderes Schmerzempfinden...

Wie war ihre/deine Erfahrung?

Welche gesundheitlichen Schäden können entstehen, wenn der Test nicht fachgerecht ausgeführt wird?

Bitte um zahlreiche Kommentare von Getesteten direkt oder per Mail an zukunftmensch@gmx.at