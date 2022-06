In Wien wurden am Montag, 20. Juni, 1.899 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit hat sich die Zahl seit gestern verringert. Allerdings beträgt die 7-Tages-Inzidenz mit 673,8 in Wien noch immer den höchsten Wert in ganz Österreich.

WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Stand Montag, 20. Juni 2022, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 931.052 positive Testungen bestätigt. 904.866 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 4.018. Die Bundeshauptstadt verzeichnet damit aktuell 22.168 aktive Fälle.

Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist in Wien die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, mit 673,8 auch am höchsten in ganz Österreich (Stand: gestern, 14 Uhr). Zum Vergleich: In Niederösterreich beträgt der Wert derzeit 509,2.

61 Prozent der Wienerinnen und Wiener sind derzeit noch vollimmunisiert. Bei vielen läuft der gültige Impfpass noch im Juni ab. Hinsichtlich der drohenden Sommerwelle empfiehlt das Nationale Impfgremium, den Stich schnellstmöglich aufzufrischen.

Foto: Barbara Schuster/RMW

hochgeladen von Barbara Schuster

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

1.869 Befunde vom 19.06.2022

8 Befunde vom 18.06.2022

1 Befund weniger vom 17.06.2022

1 Befund weniger vom 16.06.2022

1 Befund weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 2.274 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

