Die Gesundheitsbranche macht mehr als ein Viertel der Wiener Volkswirtschaftsleistung aus - ein Stärke, die weiter ausgebaut werden soll.



WIEN. Wien sei durch zahlreiche Investitionen in den letzten Jahren bereits zu einem weltweit führenden Gesundheitsstandort geworden, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bei einer Präsentation zur "Gesundheitsmetropole Wien". In diesen Bereich, der 26,7 Milliarden Euro zum Wiener Bruttoregionalprodukt beiträgt, soll künftig noch stärker investiert werden. "Wir können nicht überall die Weltmeister sein", sagt der Stadtrat dazu, aber in sechs Themengebieten wolle man international vorne mitspielen, und das sei neben der Digitalisierung und anderen Bereichen eben auch die Gesundheit.

Alexander Biach, der bei der Wirtschaftskammer Wien die relativ neue Position des "Standortanwalts" einnimmt, hat sich mit den Zahlen rund um die Gesundheitsbranche auseinandergesetzt: So würden 236.000 Menschen direkt oder indirekt durch die Gesundheitsbranche beschäftigt, also entweder im Sektor selbst, in nachfolgenden Bereichen oder auch durch die Kaufkraft des Medizin- und Gesundheitspersonals. Der größte Profiteur der Gesundheitswirtschaft sei dabei der Handel mit 8,4 Milliarden Euro Umsatz. Mit Blick auf die momentane Wirtschaftskrise mein Biach "It's the Gesundheitsmetropole, stupid" - man hätte die Möglichkeit, die Wirtschaft mithilfe des Gesundheitssektors zu heilen.

36 Primärversorgungszentren bis 2025



Ein wesentlicher Punkt für die Weiterentwicklung des Sektors sei der Ausbau des Vienna Bio Centers in Neu Marx, sagt Hanke. Darüber hinaus müsse in die Hochschulausbildung investiert werden. Außerdem sei wichtig, dass Wien eine Zertifizierungsstelle für Medizinprodukte bekomme. Es wäre auch während der Coronakrise bereits nützlich gewesen, hätten neue Produkte schnell, lokal und unkompliziert für den Markt zugelassen werden können.

Standortanwalt Biach bezieht in seine Analyse auch die Primärversorgungszentren ein: Zu den drei bestehenden und fünf in Planung oder Bau befindlichen sollen sich bis 2025 noch 28 weitere gesellen.

Ausgebaut werden aktuell auch das Hanusch-Krankenhaus und der MedUni Campus AKH. Im Hanusch-Krankenhaus entsteht im neu gebauten Pavillon 6 neben einem Hämatologie-Schwerpunkt ein OP-Zentrum, das den Einsatz roboterassistierter Chirurgiesysteme ermöglicht. Die MedUni bekommt drei neue Forschungszentren - für Translationale Medizin, Präzisionsmedizin und Technologietransfer.