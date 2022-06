Die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) übt scharfe Kritik an den Zuständen in den Krisenzentren der Stadt. Es brauche mehr Ressourcen, die Stadt selbst weiß von den Problemen. Man versuche gegenzulenken.

WIEN. Wenn Kinder oder Jugendliche in der Familie nicht mehr ausreichend geschützt sind, können sie vorläufig und zeitlich befristetet in einem Krisenzentrum untergebracht werden. Es sollten Orte für junge Menschen sein, in denen sie so wohl behütet wie möglich unterkommen können.

Doch in ihrem Jahresbericht beschreibt die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) prekäre Situationen in diesen Zentren. Zu wenig Platz, Matratzen auf den Böden und ein Personalmangel würde an der Tagesordnung stehen. Auf zu viel Bedarf komme zu wenig Personal.

"Schwerste Arbeit"

"Die Verantwortung ,die manche Kolleginnen tragen, sind bis zu 13 Kinder in einem Nachtdienst", beschreibt der Ombudsmann der KJA gegenüber dem ORF Wien die Situation. "In einer Altersspanne von drei bis 15 Jahren – also mit Verlaub, das ist wirklich schwerste Arbeit."

Es handle sich dabei um hoch traumatisierte Kinder. Für die Betreuung benötige es akut mehr Fachpersonal. Man fordert Seitens der Politik mehr Verantwortung und Ressourcen, wie Personal und kleinere Gruppen.



Bei der zuständigen MA 11 - Amt für Jugend und Familie bestätigt man die Vorwürfe. Es sei ihnen bewusst meint dort Andrea Friemel: "Es ist uns manchmal nicht gelungen, alle Standards zu erfüllen. Wir haben sofort versucht gegenzusteuern, wenn das Thema geworden ist."

Allein 50 Sozialpädagogen fehlen

Man habe Kolleginnen und Kollegen aus anderen Berufsgruppen als Ergänzung herbeigeholt, wo dies möglich war. Kein Kind wäre zu Schaden gekommen, so Friemel. Allein bei den Sozialpädagogen fehlen derzeit 50, es gäbe einen Mangel an Fachkräften erklärt sie. Drei Krisenzentren könnten daher derzeit auch nicht geöffnet werden.

Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) versichert, dass einiges unternommen wird, um die Situation zu verbessern.

Der zuständige Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) teilt dem ORF Wien in einer Stellungnahme dazu mit: "Um Überlastungen – sei es aufgrund der Pandemie und deren Auswirkungen auf Familien und psychische Erkrankungen oder des Fachkräftemangels – entgegenzuwirken, werden Krisenzentren ausgebaut"

So würde zum Beispiel ein eigenes Krisenzentrum für psychisch auffällige Kinder und Jugendliche geschaffen. Außerdem wird die Anzahl der Ausbildungsplätze der Sozialpädagogik angehoben, versichert Wiederkehr.

