Mit der aktuellen Omikron-Welle sind auch die Neuinfektionen in Wien stark angestiegen. 9.161 Fälle wurden am Mittwoch, 19. Jänner, in Wien gemeldet.



von Miriam Al Kafur und Kathrin Klemm



WIEN. Von Dienstag, 18. Jänner, auf Mittwoch, 19. Jänner, wurden in Wien 9.161 Fälle Neuinfektionen gemeldet. Ein deutlicher Anstieg, denn waren es gestern mit 4.358 Fällen nicht einmal halb so viele Neuinfektionen.

Von der Stadt wurde eine derartige Entwicklung aber bereits erwartet. Laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sei es sogar verwunderlich, dass die Neuinfektionen in Wien in den letzten Tagen auf dem gleichen Niveau verharrt hatten.

Weitere Maßnahmen wolle die Stadt Wien aber nicht setzten, sondern jene der Bundesregierung weiter verfolgen, heißt es aus dem Büro von Stadtrat Hacker. Allerdings werden die Wohnzimmertest auch weiterhin in Wien nicht anerkannt.

Die aktuellen Zahlen für Wien im Überblick

Seit Beginn der Pandemie wurden in Wien 307.649 positive Testungen bestätigt (Stand: Mittwoch, 18. Jänner). Insgesamt sind 245.934 Menschen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus genesen.

Aktuell gibt es 58.880 aktive Corona-Fälle in der Bundeshauptstadt. Bisher sind in Wien 2.835 Menschen an den Folgen des Corona-Virus verstorben. Zuletzt gab es einen Todesfall.

Die am Mittwoch, 19. Jänner, eingemeldeten Befunde beinhalten:

8.673 Befunde vom 18. Jänner

528 Befunde vom 17. Jänner

11 Befunde vom 16. Jänner

14 Befunde weniger vom 15. Jänner

37 Befunde weniger von den Tagen zuvor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 17.094 Anrufe entgegengenommen.

Neue Schulregeln noch unklar

Was die vielen Neuinfektionen für den Schulbetrieb bedeuten, könne man aktuell noch nicht beurteilen. Damit könne man sich erst am Ende der Woche – wenn die Zahlen der ganzen Woche vorliegen – befassen, heißt es aus dem Büro von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) gegenüber Radio Wien.

In den Wiener Kindergärten gelten hingegen ab sofort neue Corona-Regeln. Mussten früher Kindergartengruppen bereits nach nur einem bestätigten Infektionsfall geschlossen werden, wird nun erst nach zwei Fällen zugesperrt – die BezirksZeitung berichtete.

