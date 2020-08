Nach nunmehr zwei Jahren hat die bekannte Wiener Künstlerin Eva Meindl ihre Veranstaltungsreihe „Eve unterwegs - für dich“ wieder aufleben lassen.

Zahlreiche wertvolle Präsente, gesponsert von Wiener Firmen und Verlagen, kamen in die Hände der glücklichen Teilnehmer.

Der großartige Musiker, Gary Scott aus Irland, umrahmte die Veranstaltung mit bekannten Hits und Songs.

Ein besonderes Dankeschön geht an die kürzlich neu eröffnete Weinbar im 9. Bezirk. Die Location befindet sich in der Liechtenstein Straße 33 und heißt „Weinkult“. Dem Besitzer, Andreas Kaiser, wünschen wir viel Erfolg mit seiner tollen Geschäftsidee.

Dass die Künstlerin bei dieser Gelegenheit einige ihrer Werke zeigte, versteht sich von selbst.

Danke für die Einladung, schön war's.

Text und Fotos: Ron Böhme