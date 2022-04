Markus Bugnyar ist "unser Mann“ in der Heiligen Stadt. Der 47-jährige Wiener ist Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes mitten in der Altstadt von Jerusalem. Im Gespräch mit uns erzählt er über die Situation vor Ort, seine Rettung der Einrichtung über die Zeit der Pandemie und seine eigene Zukunft.

JERUSALEM/WIEN. Bugnyar ist seit 2004 Rektor des Österreichischen Hospiz mitten in der Altstadt von Jerusalem. Die Nähe zu jener Stadt, in der er bereits im Alter von 29 Jahren diese ehrenvolle Aufgabe übernommen hatte, muss er sich jedoch immer wieder neu erarbeiten: "Die besondere Aura kann nicht immer zu 100 Prozent aufrecht erhalten werden. Man gewöhnt sich daran, dass man in der Heiligen Stadt lebt. Man sollte sich aber regelmäßig daran erinnern, dass es kein normaler Ort ist."

Pandemie sorgte fast für Bankrott

Die größte Herausforderung war jedoch zweifelsfrei die Pandemie, man stand kurz vor dem Bankrott: "Dieses Haus über die Pandemie zu retten, es derweilen am Leben zu halten, war nicht einfach." Zeitweise war Bugnyar gänzlich alleine im großen Pilgerhospiz und schaltete dabei oft sogar alle Lichter aus, um Geld zu sparen. Es war eine Zeit, in der das Hospiz und dessen Rektor noch näher zusammenwuchsen.

"Eiserne Reserve reichte nicht mehr"

Das Hospiz bekam keine staatlichen Hilfen, man war auf Spenden angewiesen. Erschwerend hinzu kam, dass knapp ein Jahr vor der Pandemie mit der Casa Austria, einem neuen Gästehaus, ein großes Bauprojekt abgeschlossen wurde: "Damit waren unsere finanziellen Reserven am Limit. Für den Fall von Attentaten oder Kriegen ist man mit einer eisernen Reserve vorbereitet, aber die Pandemie sorgte für eine unerwartet lange Durststrecke und so reichte das Geld für die Deckung der laufenden Kosten nicht mehr aus."

"Stolz und Sorgenkind"

Bugnyar ergriff die Initiative und informierte die Menschen in Österreich via Newsletter regelmäßig über die Situation: "Ich nannte ihn ´Stolz und Sorgenkind´. Man ist als Österreicher stolz, so ein Haus in der Heiligen Stadt zu haben, aber eben weil es hier ist, kann es schnell auch zum Sorgenkind werden. Dank unseres Freundeskreises kamen wir mit einem dunkelblauen Auge durch die Pandemie."

"Wäre unfair, nun weiter zu sammeln"

Nun sei aber der Zeitpunkt erreicht, wo er einen Schlussstrich unter das Spendensammeln ziehen können. "Ich bin optimistisch, dass wir dieses Jahr aus eigener Kraft stemmen können. Es wäre bei dem, was sich an Normalisierung abzeichnet, unseren treuen Freunden gegenüber unfair, nun weiter Spenden zu sammeln. Wir wollten nur über die Runden kommen und sollte noch eine Welle auf uns zurollen, werden wir den Freundeskreis wieder brauchen."

Aktivität auch im Gaza-Streifen

Neben der "ersten Aufgabe" des Hospizes, als Gästehaus in der Heiligen Stadt Pilger zu empfangen und in der unmittelbaren Umgebung damit auch Arbeitsplätze zu schaffen, gibt es gibt aber auch einen Sozialfonds, mit dem Menschen geholfen wird. Ein Schwerpunkt dabei liegt im schwer gerüttelten Gaza-Streifen: "Dort gibt es eine katholische Gemeinde mit vielleicht 1.200 Mitgliedern, die in einer besonderen Situation leben. Sie sind dort eine absolute Minderheit und sie müssen sich daher komplett selbst organisieren, um die christliche Identität zu wahren und nicht etwa in Schulen der Hamas gehen zu müssen." Die Verbundenheit sei groß – nicht zuletzt, weil der Tiroler Georg Gatt, damals Vizerektor des Hospizes, die Gemeinde 1887 ins Leben gerufen hat.

Lieblingsplatz? Der Ölberg

Es gibt weltweit keine Stadt, die auch nur annähernd an Jerusalem herankommt – darüber sind sich viele Menschen einig. Doch was ist der Lieblingsplatz eines Menschen, der seit so vielen Jahren hier tätig ist? Bugnyar hat es der Ölberg angetan: Dort sei man weg vom Trubel der Altstadt, in der Vergangenheit sahen Pilger, die nach Jerusalem wollten, über den Ölberg kommend die Heilige Stadt das erste Mal und nicht zuletzt hielt sich Jesus hier sehr oft mit seinen Jüngern auf.

Aufgabe mitten in einer Krisenregion

Dass er aber nicht nur in einer an Spiritualität, Kultur und Vielfalt unglaublich schönen Stadt wirkt, sondern auch gewissermaßen in einer Krisenregion, ist Bugnyar freilich bewusst. Nicht umsonst ist er, aufgrund seiner Positionierung im Nahen Osten, auch Absolvent des Strategischen Führungslehrganges der österreichischen Bundesregierung und der Landesverteidigungsakademie. Bugnyar: "Von hier kommen viele der Migrationsströme nach Europa und ich bin mit der Mentalität der Menschen hier schon sehr vertraut."

"Ein Nebeneinander, aber kein Miteinander"

Es gehe aber auch um das Spannungsverhältnis zwischen Religion und Gewalt: "Hier beschäftigen uns die Fragen, was Religion zur Deeskalation beitragen kann und wo Religion missbraucht wird, um Konflikte anzufachen." Für die drei großen monotheistischen Religionen ist Jerusalem die Heilige Stadt, man lebt hier Tür an Tür. Das Zusammenleben empfindet Bugnyar aber aktuell noch als ausbaufähig: "Es ist eher ein Nebeneinander als ein Miteinander. Einzelne Gruppen versuchen immer wieder, die Stadt für sich zu beanspruchen und jeder hat irgendwo Angst, dass er verdrängt werden könnte."

"Bin nicht Teil des Nahostkonflikts"

Nicht selten eskaliert die Lage im Nahen Osten, auch in Jerusalem und nicht zuletzt in der Altstadt in unmittelbarer Umgebung des Hospizes. Angst verspürt der Rektor desselben aber nicht: "Ich fürchte mich persönlich nicht, ich bin nicht Teil des Nahostkonflikts. Aber natürlich lebe ich hier mitten drinnen, einige Attentate haben sich in unmittelbarer Umgebung zugetragen – da bin ich zumindest als Zeuge gewissermaßen doch involviert." Es gehöre leider zum Leben hier mit dazu. Manche Probleme in der Heimat werden durch die Ereignisse in Jerusalem jedoch relativiert. Man merke hier, was wirklich große Probleme im Alltag sein können.

Bugnyar ist Ehrenkanoniker der Grabeskirche

Eine große Würdigung erfuhr die Arbeit Bugnyars vor Ort zu Mariä Lichtmess: Der Wiener wurde zum Ehrenkanoniker der Grabeskirche ernannt. Eine Funktion, die ihn selbst stolz macht: "Die Grabeskirche ist nicht irgendeine Kirche – es ist eben jener Ort, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Noch zentraler geht’s nichts." Augenzwinkernd ergänzt Bugnyar: "Es ist dies offensichtlich auch ein Zeichen, dass ich älter werde. Aber ich freue mich natürlich über dieses Zeichen der Wertschätzung."

"Bin verbandelt mit dem Hospiz"

Nachdem Bugnyar nun bereits so große Teile seines Lebens in Jerusalem wirkte und er hier immer weitere Aufgaben gestellt bekommt, stellt sich unweigerlich die Frage, ob er auf Lebzeiten hier bleiben möchte. Er holt aus: "Ich bin gerne hier, habe hier Unterschiedlichstes erlebt – der Großteil davon war schön. Ich merke, dass mich die Zeit hier verändert und hoffentlich auch reifer werden lässt. Ich bin sehr verbandelt mit diesem Hospiz."

"Irgendwann ist´s dann auch gut"

Doch er gibt zu, dass es auch andere Momente gibt: "Es gibt immer Phasen, in denen ich mir denke, dass es jetzt reicht – gerade, wenn es wieder mal einen Krieg in der Region gibt. Diese Phasen gehen aber wieder vorbei." Viele könnten laut ihm nicht erahnen, wie es hier wirklich ist und würden nur die Sonnenseiten sehen. Die Zukunft bleibt aber in gewisser Hinsicht trotzdem offen: "Ich mache es gerne, strebe aktiv nichts anderes an. Aber das ist in Wahrheit eine Frage, die sich in der Kirche nicht wirklich stellt, denn man wird ja berufen. Grundsätzlich habe ich jedoch nicht vor, hier in Pension zu gehen – irgendwann ist´s dann auch gut."