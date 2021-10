Zum Ehrentag des verstorbenen Austropop-Urgesteins ist das Buch "Sonne und Mond" erschienen.

WIEN. Es gibt wohl keine geeigneteren Autoren, um ein Buch über den unvergesslichen Sänger Georg Danzer (1946–2007) zu schreiben, als Franz Christian Schwarz (kurz: "Blacky") und Andy Zahradnik. Schwarz war jahrzehntelang Danzers Manager und ist heute noch als Ansprechpartner für seine Erben im Einsatz. Zahradnik kennt die Musikbranche von der Pike auf und war in der Vergangenheit für führende Plattenfirmen tätig.

Anlässlich des 75. Geburtstags des Künstlers präsentieren die beiden auf 232 Seiten die spannende Lebensgeschichte des Wiener Künstlers und sprechen mit zahlreichen seiner Wegbegleiter. "Schon 2016 haben wir ein Buch veröffentlicht. Das neue Werk ist aber noch umfassender und vermittelt viel mehr Eindrücke dazu, wie der Schurli wirklich war", sagt Schwarz.

Wegbegleiter am Wort

Heimische Künstler wie Wolfgang Ambros, Hans Theessink, Andy Baum, Rainhard Fendrich und Peter Cornelius sind in dem Buch genauso vertreten wie Ernst Molden, Erika Pluhar oder der Nino aus Wien. "Die Interviews haben wir zwischen Februar und Mai geführt, als es noch Corona-Beschränkungen gab. Es war schwierig, aber alles ist zeitgerecht fertig geworden", sagt Schwarz. Der langjährige Manager kannte Danzer wie kein anderer. Die beiden vertrauten einander und konnten miteinander über jedes Thema sprechen. Es gibt viele nachdenkliche Momente, aber auch lustige Erlebnisse, die "Blacky" in Erinnerung geblieben sind. "Wenn wir von längeren Tourneen nach Hause gekommen sind, dann wollte er unbedingt beim Reznicek am Alsergrund geröstete Nierndln essen. Egal, zu welcher Uhrzeit, der Wirt hat sie ihm immer zubereitet", so Schwarz.

Lieber auf der Bühne

Auf große Feiern zu seinen Geburtstagen hat Danzer nie Wert gelegt. Am liebsten war es ihm, an diesen Tagen Konzerte zu spielen. "Da bin ich immer mit netten Leute zusammen und ich kann nach Hause gehen, wenn ich will", hat er immer gesagt.

Das Buch "Georg Danzer – Sonne und Mond" ist im Ueberreuter Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Erhältlich bei Thalia und im Onlinehandel.