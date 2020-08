Der Künstlerin und Organisatorin der Vernissagen, Lisa Grüner, gelingt es immer wieder, Menschen vorzustellen, deren Kunst die Betrachter in Erstaunen versetzt.

Dabei ist es überhaupt nicht so schwer, all seine Eindrücke festzuhalten. Man muss einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen und kann so die wunderbarsten Bilder sehen, die unsere Welt zu bieten hat.

Bereits Pablo Picasso sagte einst: „Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, ein Künstler zu bleiben, während man erwachsen wird.“ Genau dieses „Bleiben“ ist nur einigen auserwählten Menschen vorbehalten, und genau die sind es, die ihre Emotionen und ihre Seele mit uns teilen. Sie zeigen uns die schönen Seiten des Lebens und so wir wollen, stupsen wir unser Verständnis für die Welt der Kunst an und geben uns dem künstlerischen Genuss hin.

Dabei ist eines klar, die Grenzen des künstlerisch Machbaren sind noch lange nicht erreicht.

Moderation: Lisa Grüner

Text und Fotos: Ron Böhme