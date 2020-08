Freuen sie sich auf einen musikalischen Abend, mit bekannten und charmanten Wienerliedern und Wiener G´schichten in gemütlicher Atmosphäre. Mit Michael Perfler und die D´Gigerln.

Michael Perfler: Zahlreiche Haupt- und Titelrollen in Schauspiel- und Musicalproduktionen im In- und Ausland, sowie Gastrollen in fünf TV-Serien, Filme, TV-Spots (49 !), Video-Clips, CDs, Musical- und Klassikkonzerte sowie Wienerlied- Abende, Moderationen, Lesungen und Sprechertätigkeit, und die Arbeit als Liedtexter, belegen mittlerweile sein facettenreiches Schaffen.

D`Gigerln: Aus der ursprünglichen Formation

“Die Vorstadtgigerln” ist das Duo “Wiener Gigerln” hervorgegangen. In den Folgejahren wurde daraus einfach das Duo “d´ Gigerln”. Mit Franz Zachhalmel (Akkrodeon) ist diese Formation bis heute am Musizieren und fand mit Richard Reinberger 2012 einen neuen kongenialen Partner (Kontragitarre), wobei auch mit Witz und Humor bestens unterhalten wird. CD "VINOSOPIE"

Heuriger Friseurmüller

Hameaustraße 30

1190 Wien

Res.: 01/4401414