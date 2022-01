15 Menschen sind im Jahr 2021 in Wien bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Sechs Todesopfer waren Fußgängerinnen und Fußgänger.

WIEN. "Das Jahr 2021 war für die Verkehrssicherheit ein trauriges Jahr. Anstatt zu sinken ist die Zahl der Verkehrstoten in Wien gestiegen", stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Im Vergleich zum Jahr 2019 und 2020 als jeweils zwölf Todesopfer zu beklagen waren, ist im Vorjahr die Zahl der Verkehrstoten nach vorläufigen Daten auf 15 gestiegen.

Der VCÖ fordert daher verstärkte Maßnahmen für eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung, wie Verkehrsberuhigung, übersichtliche Übergänge und eine Reduktion des Lkw- und Lieferverkehrs. Zudem sei die Bundesregierung gefordert, Handy am Steuer endlich auch in Österreich ins Vormerksystem aufzunehmen.

Verkehrssicherheit in den Bezirken erhöhen

Im Schnitt der Jahre 2005 und 2007 kamen in Wien mit 34 mehr als doppelt so viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben als 2021. "Die Maßnahmen der Stadt und der Bezirke haben die Verkehrssicherheit in Wien in den vergangenen 15 Jahren deutlich erhöht. Die Verkehrstoten des vergangenen Jahres sind eine Mahnung, weitere Maßnahmen zu setzen. Denn die einzige akzeptable Anzahl an tödlichen Verkehrsunfällen ist null und diesem Ziel gilt es so nahe wie möglich zu kommen", so Gratzer.

Fußgängerfreundliche Verkehrsplanung: Verkehrsberuhigung, übersichtliche Übergänge und eine Reduktion des Lkw- und Lieferverkehrs.

Sechs Todesopfer waren Fußgängerinnen und Fußgänger. Maßnahmen, wie Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 sowie übersichtliche Übergänge reduzieren das Unfallrisiko für alle, die zu Fuß unterwegs sind, und insbesondere für Kinder und ältere Menschen, betont der VCÖ. Die Bezirke können durch eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung viel zu mehr Verkehrssicherheit beitragen.

