Im Prozess rund um den Vater, der seine neugeborene Tochter zu Tode geschüttelt haben soll, sowie die Mutter, die davon nichts bemerkt haben will, wurden am Montagabend, 24. Jänner, nun die Urteile gefällt: Der Vater muss 17 Jahre in Haft, die Mutter 14 Jahre.



WIEN. "Ich ahnte doch nicht, dass es solche Folgen haben würde", sagte der 32-jährige Angeklagte vor Gericht. Im Juni 2021 starb seine Tochter an den Folgen des Schütteltraumas, dass er ihr zugefügt haben soll. Die Kindesmutter behauptete während des ganzen Prozesses vehement, davon nichts mitbekommen zu haben, doch am Montagabend sagte sie dann vor Gericht Folgendes: "Das muss ich verdrängt haben."

Elternpaar zeigt sich bei Urteilsverkündung gefasst

Die Geschworenen kamen einstimmig zu dem Schluss, dass die 23-jährige Mutter schuldig ist. Der Vater wurde zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Beide verfolgten laut Berichten die Urteilsverkündung recht emotionslos. Auch während die Richterin das volle Strafausmaß verkündete zeigten sie sich Beobachtern nach gefasst.

Für den Vater werden 17 Jahre, für die Mutter 14 Jahre Haft verordnet.

Foto: Daniel B. / pexels

hochgeladen von Anna-Sophie Teischl

Die Staatsanwältin gab bisher zu beiden Urteilen noch kein Statement ab, daher sind diese nicht rechtskräftig. Der Vater akzeptierte nach Rücksprache mit seiner Verteidigerin Christa Scheimpflug das Urteil, suchte jedoch um Verbüßung seiner Strafe im Maßnahmenvollzug in der Justizanstalt Mittersteig an. Der Verteidiger der Mutter, Timo Gerersdorfer, ersuchte hingegen um Bedenkzeit.

Laut der Vorsitzenden des Geschworenengerichts Nicole Baczak fiel beim angeklagten Vater

insbesondere die qualvolle Begehung, die Hilflosigkeit des Opfers sowie die "außerordentlich hohe Gewalt" erschwerend ins Gewicht: "Kinder sind nicht zu schütteln. Genau das soll diese Strafe bedeuten." Auch gegenüber der Mutter äußerte sie sich: "Mütter müssen, wenn sie von Misshandlungen ihrer Kinder erfahren, einschreiten."

"Ich habe sie geliebt!"

Die gemeinsame Tochter kam am 26. März 2021 auf die Welt. Schon im April 2021 soll der Vater laut Anklage das Neugeborene zum ersten Mal misshandelt haben. Laut Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp muss das Baby vor seinem Tod fünf bis zehn Sekunden geschüttelt worden sein – und das zehn bis 30 Mal. Dass es ein vorsätzlicher Mord gewesen sein soll, dementiert der 32-Jährige aber vor Gericht: "Warum sollte ich so etwas tun? Ich habe sie geliebt!"

Mindestens zwei Mal soll der Erstangeklagte bereits zuvor gewalttätig gegenüber seiner Tochter geworden sein. Die letzte gewaltsame Handlung - am 4. Juni 2021 - dürfte laut Obduktion Blutungen im Gehirn des Mädchens ausgelöst haben. Auch die alarmierten Rettungskräfte konnten das Baby nicht mehr retten, im Spital wurden Zeichen für eine Misshandlung festgestellt und die Behörden umgehend alarmiert.

Letztendlich verstarb die Tochter laut gerichtlichem Gutachten an einer Sauerstoffunterversorgung des Gehirns. Aber auch andere Verletzungen wurden am kleinen Leichnam festgestellt, etwa Brüche an beiden Oberschenkeln und eine Netzhautverletzung an einem Auge.

Mutter zurechnungsfähig, Vater psychisch stark auffällig



Zusätzlich zur Haft hatte die Staatsanwaltschaft die Einweisung des 32-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Laut dem psychiatrischen Sachverständigen Siegfried Schranz weist er gravierende psychische Auffälligkeiten auf. So falle der Mann in die Kategorie jener Straftäter, bei denen statistisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 48 Prozent innerhalb von 10 Jahren ein Rückfall zu erwarten sei.

Die Mutter sei laut Schranz allerdings sehr wohl zurechnungsfähig gewesen: "Die Frau liegt zwar in intellektueller Hinsicht im unteren Bereich, ist aber nicht minderbegabt. Sie kann zwischen Recht und Unrecht unterscheiden und dementsprechend handeln." Zudem erzählte der Sachverständige, dass die 23-Jährige dazu in der Lage war, ihm genau zu zeigen, wie der Vater das Baby geschüttelt haben soll – das widerspräche ihrer Behauptung, von den Misshandlungen nichts mitbekommen zu haben.

Zum Thema:



Prozess gegen Eltern um zu Tode misshandeltes Kind