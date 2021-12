Am Samstag, 25. Dezember meldete das Innenministerium knapp 2.085 Neuinfektionen österreichweit.



ÖSTERREICH. Die Corona-Lage stabilisiert sich weiter. Vor einer Woche waren es 2899 neue Fälle, am Heiligabend 2.374 Neuinfektionen und am Samstag, 25. Dezember 2.085 Neuinfektionen in ganz Österreich. Derzeit befinden sich 1.223 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 390 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 40

Kärnten: 129

Niederösterreich: 335

Oberösterreich: 279

Salzburg: 139

Steiermark: 220

Tirol: 244

Vorarlberg: 115

Wien: 584

