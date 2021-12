Diese Woche wurden in Wien 248 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet und starten nun unter Quarantäne in die Weihnachtsferien. Insgesamt seien die Zahlen aber zurückgegangen und das Testsystem funktioniere gut, zieht Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) Bilanz.

WIEN. Bildungsstradtrat Christoph Wiederkehr (Neos) zieht am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien Bilanz. So habe es einen deutlichen Rückgang der Corona-Fallzahlen an Schulen gegeben. In Wien wurden in der Woche vor Weihnachten 248 Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Außerdem wurden 10 weitere Personen aus dem Schulpersonal positiv getestet. Die Anzahl der geschlossenen Klassen an Wiener Schulstandorten liegt bei 51.

Christoph Wiederkehr ist seit 24. November 2020 Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz.

Das PCR-Testsystem an den Schulen habe sehr gut funktioniert, so Wiederkehr. "Wir konnten trotz teilweise hoher Infektionszahlen mit unserem bewährten PCR-Testsystem an Wiener Schulen viele Infektionsketten durchbrechen, und so eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern", zieht der Bildungsstadtrat eine positive Bilanz. Er bedanke sich bei allen, die dabei mitgewirkt hätten, die Schulen offen zu halten.

Omikron stellt Schulen vor Herausforderung

Dass das Offenhalten der Schulen tatsächlich keine einfache Aufgabe ist, zeigen auch die vermehrt auftretenden Omikron-Fälle an Schulen. Die Direktorin des Piaristengymnasiums in der Josefstadt plädierte vergangene Woche etwa dafür, die Schule wegen eines Omikron-Clusters komplett ins Distance-Learning zu schicken, die Bildungsdirektion erteilte dieser Vorgehensweise aber eine Absage – die BezirksZeitung berichtete.

Bist du für offene Schulen in der Pandemie?

Der Präsenzunterricht sei besonders wichtig für die Bildung und den sozialen Zusammenhalt der Kinder, bekräftigt Wiederkehr seine Linie. Das sei auch nach den Ferien das erklärte Ziel. Bis dahin hätten sich die Schüler als auch das Schulpersonal "einige Tage im Kreise ihrer Familien redlich verdient", so Wiederkehr. Für die 248 Schüler und ihre Familien sowie die 10 Personen des Schulpersonals, die mit Corona in die Weihnachtsferien starten, ist die Zeit wohl weniger erfreulich.



