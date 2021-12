Wegen innovativer Klimamaßnahmen wurde die Stadt Wien wurde mit dem Europäischem Stadtbaumpreis ausgezeichnet.



WIEN. Wien-Besucher und Besucherinnen komplimentieren gerne, wie grün die Stadt ist und äußern sich positiv über die vielen Parks im Stadtzentrum. Rund 53 Prozent Grünraumanteil machen Wien zur grünsten Stadt der Welt.

„Mir ist wichtig, dass unsere Stadt für alle lebenswert bleibt, auch wenn es heißer wird“, betont der Klimastadtrat.

Mehr als 500.000 Bäume sind in Wien verwurzelt – im Jahr 2021 kamen 4.500 neue Bäume dazu, 2.000 davon wurden in den Herbstmonaten gepflanzt. Dass sie einen wichtigen Beitrag zu einem besseren Stadtklima leisten erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ): "Bäume erfüllen wichtige Funktionen für das Stadtklima. Sie binden Feinstaub und CO2, geben lebenswichtigen Sauerstoff ab und sie kühlen die Umgebung deutlich ab, was angesichts der steigenden Temperaturen und immer häufiger werdenden Hitzetage besonders wichtig für die Wienerinnen und Wiener ist."

Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, dass in Wien in Gebieten mit Bäumen die Temperatur am Boden im Schnitt um elf Grad Celsius niedriger ist als in bebauten Gebieten.

Klimakrise schreitet voran

Aufgrund der rasant fortschreitenden Klimakrise ist es Czernohorszky ein besonderes Anliegen, kostenlose Abkühlungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu schaffen. Wichtige Punkte sind dabei Begrünungen, Kühlungsmaßnahmen, Entsiegelung des Bodens und deutlich mehr Grünraum. Laut dem Klimastadtrat sei es wichtig, "Mir ist wichtig, dass unsere Stadt für alle lebenswert bleibt, auch wenn es heißer wird." Bis 2025 sollen laut Angaben der Stadt Wien 400.000m² neue Grünflächen durch neue und umgestaltete Parks entstehen und 25.000 Stadtbäume gepflanzt werden.

Nicht nur für die Menschen sind die immer heißer werdenden Temperaturen eine Herausforderung, sondern auch für die Flora der Stadt. Hier soll das "Schwammstadt-Prinzip" Abhilfe verschaffen. Um was es sich dabei handelt? In einer Kooperation der Wiener Stadtgärten und einem Forscherteam wurde das Konzept entwickelt, bei dem die Pflanzen auch bei großer Hitze und anhaltender Trockenperioden ausreichend Wasser bekommen.

In der ganzen Stadt gibt es rund 1.000 automatische Bewässerungsanlagen. Alle neu gepflanzten Bäume werden drei Jahre lang, mindestens einmal wöchentlich, händisch gegossen.

Ein erster Versuch wurde im neu eröffneten Elinor-Ostrom-Park in der Seestadt Aspern gewagt. Auch innerstädtische Bezirke wie Neubau oder Währing nutzen das System bereits. Dabei wird der Wurzelraum unter den Straßen erweitert und somit wird dem Wurzelwerk mehr Platz, Wasser und Luft gewährt.

Europäischer Stadtbaumpreis

Die Wiener Stadtgärten wurden für ihre getätigten Maßnahmen zur Erhaltung der Stadtbäume heuer vom European Arboricultural Council (EAC) mit dem Europäischen Stadtbaumpreis 2021 (European City of the Trees – ECOT) ausgezeichnet.

