Die Wiener Linien ziehen für das Jahr 2021 eine positive Bilanz: 78 Millionen Kilometer und 550.000 Tonnen CO2 konnten durch die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel eingespart werden.

WIEN. Mehr als 1.000 Fahrzeuge betreiben die Wiener Linien täglich im öffentlichen Verkehr. Obwohl sich die Fahrgastzahlen ersten Schätzungen zufolge noch nicht auf das hohe Vor-Pandemie-Niveau angenähert haben, gab es für U-Bahn, Bus und Bim 2021 keine Pause.

In den vergangenen zwölf Monaten spulten die Öffis rund 78 Millionen Kilometer erfolgreich ab. Hätten die Fahrgäste all diese Wege mit dem Auto gemacht, wären rund 550.000 Tonnen CO2 in die Wiener Luft ausgestoßen worden.

Die Wiener Busse haben heuer 39,5 Kilometer zurückgelegt und belegen damit den ersten Platz unter den Öffis.

„Die beste Fahrgemeinschaft der Stadt ist auch die umweltfreundlichste! Diese Bilanz zeigt eindrucksvoll, was ein hervorragend ausgebautes Öffi-Netz – wie wir es in Wien haben – an aktivem Klimaschutz leistet. Vielen Dank an alle Fahrgäste, die das Auto stehenlassen und mit U-Bahn, Bim und Bus unterwegs sind“, freut sich Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) über die Bilanz.

Pro Tag fünf Mal um die Welt

78 Millionen Kilometer entsprechen in etwa der Entfernung vom Mars zur Erde. Das wurde zuletzt auch im „normalen“ Jahr 2019 geschafft. Täglich sind die Fahrzeuge 214.000 Kilometer unterwegs – und legen somit eine Strecke, die mehr als fünf Mal um die Erde reicht, zurück. Im Corona-Jahr 2020 waren es – unter anderem aufgrund der Lockdown-bedingten Einstellung der Nacht-U-Bahn – vergleichsweise nur 76,2 Millionen Kilometer.

„Es ist der Verdienst unserer rund 8.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die Stadt auch in Pandemie-Zeiten mobil bleibt. Ihnen gilt mein Dank, dass sie trotz aller Widrigkeiten unsere Fahrgäste immer sicher, schnell und bequem an ihr Ziel bringen“, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Autobusbetrieb vor Straßenbahn und U-Bahn

Mit 39,5 Millionen gefahrenen Kilometern schafften es die Autobusse auch heuer wieder auf Platz eins. Gefolgt von den Straßenbahnen mit 23,3 Millionen Kilometern und den U-Bahnen mit 15,2 Millionen Kilometern.

