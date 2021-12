In Hernals konnte ein "falscher Polizist" festgenommen werden, nachdem ein 79-jähriger Mann am Telefon erkannt hatte, dass er es mit einem Betrug zu tun hat.

WIEN/HERNALS. Ein Betrüger hat versucht, einem 79-jährigen Mann sein Erspartes abzunehmen, indem er und seine Komplizen sich als Polizisten ausgaben. Nicht mit diesem älteren Herren: Der 79-Jährige hatte in den Medien bereits von dieser Betrugsmasche gehört, verständigte die Polizei und half auch noch dabei, die Betrüger zu schnappen.

Echte Polizisten fragen nicht nach Wertgegenständen und bewahren diese auch nicht für einen auf.

Wie die Polizei Wien in einer Aussendung berichtet, verständigte der Mann die Polizei, da er von einer vermeintlichen Polizeikommissarin und einem Staatsanwalt kontaktiert worden sei. Diese hätten behauptet, zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch festgenommen und dabei die Kontaktdaten des 79-Jährigen gefunden zu haben.

Opfer sollte Geld an "Polizisten" übergeben

Deshalb bestünde Grund zu der Annahme, dass Komplizen einen Einbrauch in sein Haus planten, teilten die Betrüger dem 79-Jährigen mit. Anschließend forderten sie ihn auf, sein gesamtes Geld einem "Kollegen" zu übergeben. Es handelte sich dabei um einen Eurobetrag im mittleren fünfstelligen Bereich.

Hast du auch schon verdächtige Anrufe erhalten?

Der 79-Jährige meldete sich daraufhin bei der echten Polizei und teilte den Beamten den vereinbarten Treffpunkt mit. Dort wurde der vermeintliche Polizist schon von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) erwartet und festgenommen. Bei dem falschen Polizisten handelte es sich um einen 28-jährigen türkischen Staatsangehörigen.

So kannst du dich gegen Betrug schützen

Das Landeskriminalamt Wien führt derzeit Ermittlungen zu den Drahtziehern der Aktion durch. Die Polizei weist außerdem daraufhin, dass die Polizei kein Bargeld oder Wertgegenstände aufbewahrt und auch niemals eine Übergabe verlangen würde.

Kommt einem ein Anruf merkwürdig vor und fragt der Anrufer nach Wertgegenständen, Bargeld oder Kontoguthaben, sollte man sofort das Gespräch beenden. Ist die Rede von einem verunfallten oder verhafteten Verwandten, sollte man ebenfalls das Gespräch beenden und diesen direkt über seine bekannte Nummer kontaktieren.

In jedem Fall sollte man sich die Nummer notieren und in der nächsten Polizeidienststelle Anzeige erstatten. Diese Vorgehensweise sollte man auch in der Familie besprechen und ältere Angehörige darüber aufklären.



