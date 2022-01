Bald ist es wieder soweit: Am Montag, 17. Jänner, startet die Anmeldung für die Wiener Lernhilfe. Für das Frühlingssemester werden über 1.000 gratis Lernhilfe-Kurse für Wiens Schülerinnen und Schüler angeboten.

WIEN. Richtig los geht es dann am Montag, 14. Februar, wenn die Lernhilfekurse an 140 Schulen starten. Zusätzlich gibt es Onlinekurse und Lernstationen an mehreren Standorten der Wiener Volkshochschulen (VHS). Diese organisieren die Kurse. Rund 10.000 Jugendliche können daran teilnehmen und erhalten kostenlos Lernhilfe in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.

Das Programm richtet sich vor allem an Schüler und Schülerinnen der Mittelschulen (MS) und Gymnasien (Unterstufe). In Gruppen mit einer Maximalgröße von zehn Personen unterstützen erfahrene Lernhilfen die Jugendlichen, um den Schulstoff zu verstehen. Die Kurse finden zwei Stunden pro Woche am Nachmittag statt.

Gratis und unkomplizierte Hilfe beim Lernen

„Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu Hause gut mitkommen und nicht zurückbleiben", sagt Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Viele Eltern würden aber nicht die zeitlichen oder finanziellen Ressourcen haben, um ihr Kind zu unterstützen. "Die Wiener Lernhilfe setzt genau dort an und bietet kostenlose und unkomplizierte Unterstützung bei der Bewältigung des Lernpensums“, ergänzt Schweiger.

Anmeldung für die Wiener Lernhilfe: Für das Frühlingssemester werden über 1.000 gratis Lernhilfe-Kurse für Wiens Schülerinnen und Schüler angeboten.

Foto: Compare Fibre / Unsplash

hochgeladen von Kathrin Klemm

Zusätzlich zu den Kursen an den Wiener Schulen gibt es auch über 100 Online-Lernhilfekurse. Auch diese finden wöchentlich statt und dauern 50 Minuten. Außerdem bietet die VHS an einigen ihrer Standorte sogenannte Lernstationen an, die täglich am Nachmittag geöffnet sind. Schülerinnen und Schüler können nach einer Anmeldung einfach und unkompliziert vorbei kommen und erhalten Unterstützung hinsichtlich Schulstoff, Hausübungen und Vorbereitung auf Schularbeiten.

Das Angebot wird ausgebaut

Im kommenden Semester gibt es bei den Lernhilfestationen zwei Neuerungen: erstens haben sie künftig auch freitags geöffnet und zweitens wird es eine ganz neue Station in der Donaustadt (22., Wagramer Straße 147) geben.

Erstmals gibt es im Frühjahrssemester auch rund 30 Lernhilfekurse für Volksschülerinnen und Volksschüler. Sie finden parallel zu den Lernstationen der VHS statt, damit auch Geschwisterkinder gleichzeitig betreut werden können. Angeboten werden die Fächer Deutsch, Mathematik sowie Deutsch als Zweitsprache.

Anmelden kann man sich ab Montag, 17. Jänner, online oder an allen VHS Standort. Weitere Infos gibt es unter www.vhs.at/wienerlernhilfe nachzulesen.

Das könnte dich auch interessieren:

Neos sehen Wiens Schulen gut gegen Omikron gerüstet

Wiener Schüler drohen mit Schulstreik ab nächster Woche