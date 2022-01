22 einzelne Kundgebungen waren am Samstag in Wien angemeldet. Laut Polizei waren es schließlich 10.000 Personen, die sich am Nachmittag zu einem Marsch am Ring zusammenschlossen und gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten – deutlich weniger als bei den Demos der vergangenen Wochen. Trotzdem kam es zu Zwischenfällen und Festnahmen.



WIEN. Erneut haben Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt, die Teilnehmerzahl war diesmal jedoch um einiges geringer als an den letzten Wochenenden. Laut Medienberichten versammelten sich rund 10.000 Menschen am Nachmittag zu einem Marsch am Ring.

Wie die Polizei auf Twitter bekanntgab, wurde die Maskenpflicht unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kontrolliert, dabei kam es zu mehreren Anzeigen. Wie der ORF berichtet, setzte die Polizei auch Pfefferspray ein und nahm mehrere Personen wegen Verstößen gegen die Covid-19-Verordnung bzw. wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt fest. Unter den festgenommenen Personen war auch ein Organisator einer Demo.

22 Kundgebungen waren angemeldet

Laut Polizei waren für Samstag 22 Kundgebungen angemeldet. Schon im Vorfeld wurde aus diesem Grund vor Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt und längeren Wartezeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gewarnt. Ab 12 Uhr fanden Versammlungen am Maria-Theresien-Platz, am Heldenplatz und am Schwarzenbergplatz statt. Die Polizei war mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 15 Uhr schlossen sich die Teilnehmer der einzelnen Kundgebungen zu einem gemeinsamen Marsch am Wiener Ring mit etwa 10.0000 Personen zusammen. Im Vergleich zu früheren Demos war die Teilnehmerzahl jedoch deutlich geringer, was auch auf die Wetterverhältnisse und den teilweise starken Regen zurückzuführen sein dürfte.



Die Landespolizeidirektion Wien zieht folgende vorläufige Bilanz:

Drei Festnahmen

Mehrfache Pfefferspray-Einsätze

Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch

Zahlreichen Anzeigen aufgrund verwaltungsrechtlicher Übertretungen

Insgesamt gelang es laut Polizeiaussendung den knapp 1.000 eingesetzten Polizeikräften aus Wien, Burgenland, Niederösterreich und Oberösterreich die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten.

