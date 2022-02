Das Wetter heute wird wechselhaft. Ab und zu – vor allem vormittags – darf man sich jedoch auf Sonnenstrahlen in Wien freuen.

WIEN. Ganz vorbei sind die stürmischen Zeiten noch nicht. Regen, Sturm und hier und da ein Sonnenstrahl: So wechselhaft wie gestern, geht es heute weiter. Gestartet wird in der Früh zeitweise sonnig.

Im Tagesverlauf werden jedoch die Wolken wieder dichter und nachmittags kann es mitunter leicht regnen. Dazu weht anfangs mäßiger, später nur noch schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Früh hat es noch eisige 3 Grad, tagsüber können mit Hilfe der Sonne maximal 9 Grad erreicht werden.

Bei so einem wechselhaften Wetter, kann vielleicht der eine oder andere Regenbogen entdeckt werden!

Vorschau auf Freitag

Mit mäßig bis lebhaft auffrischendem Westwind gibt es im Tagesverlauf ein Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten und dichteren Wolken. Abgesehen von einzelnen Regentropfen am Vormittag, sollte es jedoch bis zum Abend weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen in der Früh um die 2 Grad, tagsüber dann soll es, wie am Tag zuvor, maximal 9 Grad haben.

