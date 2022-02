In Favoriten wurden zwei Personen aufgegriffen, gegen die ein Festnahmeauftrag vorlag. Weiters kam es am Montag in Penzing zu einem Streit mit Körperverletzung in einem betreuten Wohnheim.

WIEN. In Penzing kam es am Montag, 31. Jänner, im Bereich der Ameisbachzeile zu einem Streit in einem betreuten Wohnheim zwischen einem 39-Jährigen und einem 40-Jährigen. Im Zuge dessen soll es auch zu gegenseitigen Körperverletzungen sowie gefährlichen Drohungen gekommen sein.

Alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus nahmen beide österreichischen Staatsbürger zur Vernehmung mit in eine Polizeiinspektion. Beide Personen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Gegen den 40-Jährigen wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Zwei ungarische Staatsangehörige wurden von der Polizei wegen eines aufrechten Aufenthaltsverbots und einem Festnahmeauftrag verhaftet.

Foto: ELBE Bernhard

hochgeladen von Karl Pufler

Zwei Personen in Favoriten verhaftet

Zu zwei Festnahmen kam es am Montag in Favoriten. Die Polizei wurden wegen zwei alkoholisierten Personen im Bereich der U-Bahn-Station Oberlaa gerufen. Vor Ort konnten eine 48-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann angehalten werden.

Eine Kontrolle der beiden ungarischen Staatsangehörigen ergab, dass gegen die Personen ein Aufenthaltsverbot und ein Festnahmeauftrag aufrecht waren. Bei der Festnahme verhielten sich die Frau und der Mann aggressiv gegenüber den Polizisten. Sie wurden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Das könnte dich auch interessieren:

Live-Ticker aus dem Lobau-Protestcamp