Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten rufen heute ab 18 Uhr zu einer spontanen Demonstration vor der SPÖ-Parteizentrale in Wien auf. Grund dafür ist die Räumung des Lobaucamps.

WIEN. Nachdem das Lobaucamp am heutigen Dienstag geräumt wurde, rufen Aktivistinnen und Aktivisten zahlreicher Organisationen wie Fridays For Future sowie LINKS und die Grünen zur Kundgebung auf. Stattfinden soll diese um 18 Uhr vor der SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen damit nicht nur gegen die geplante Stadtstraße und den Lobautunnel protestieren, sondern auch gegen das Vorgehen der Wiener Stadtregierung, allen voran der SPÖ.

Protest vor SPÖ-Zentrale

Der Aufruf zur Demonstration vor der roten Parteizentrale kommt aus zahlreichen Ecken: Fridays For Future und Global 2000 sind ebenso dabei wie Greenpeace, und auch Grüne und LINKS rufen dazu auf, um 18 Uhr in die Löwelstraße zu kommen.

Die Klimaschützerinnen und Klimaschützer wollen sich erneut Gehör verschaffen und hoffen auf ein Einlenken der rot-pinken Stadtregierung. Geht es nach Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird das aber nicht der Fall sein. Er betonte heute auf Twitter erneut, wie wichtig die Stadtstraße für die Entwicklung Wiens sei.

