Tradition und Backwaren höchster Qualität – dafür steht die Liesinger Bäckerei Der Mann seit 160 Jahren. Vom 10. September bis 24. Oktober gibt es unter der Botschaft „Die Besten testen“ wieder täglich einen Brot-Klassiker aus dem vielfältigen Sortiment zu kosten.

WIEN. Ab 10. September ist es wieder Zeit für die jährlichen BROTestwochen der Traditionsbäckerei Der Mann. Sieben Wochen lang werden insgesamt 15 Brote in allen Filialen in Wien und Umgebung vergünstigt angeboten.

Dabei steht jeden Tag ein anderes Brot im Mittelpunkt, das zum Aktionspreis erworben werden kann. Das umfangreiche Brotsortiment der Bäckerei reicht vom rustikalen Krustenlandler, über eine Vielfalt von nussigen und kornigen Broten bis hin zu Bio-Sorten und saftigen, italienischen Variationen, wie zum Beispiel dem Grandioso.

Erfolgreiches Jubiläumsjahr

Frische, Qualität und Genuss werden seit 160 Jahren in der Bäckerei Der Mann großgeschrieben. Seit jeher stehen der sorgsame Umgang mit Rohstoffen und die Zubereitung hochwertiger Lebensmittel im Vordergrund.

Erfahrung macht sich bezahlt, so wurde die Traditionsbäckerei Der Mann im heurigen Jubiläumsjahr nicht nur bereits zum dritten Mal in Folge als bester Bäcker Wiens ausgezeichnet, sondern auch zum zweiten Mal in Folge zur beliebtesten Bäckerei Wiens gewählt.

„Qualität, Innovation und Liebe zum Handwerk sind unsere Erfolgsprämissen. Wir freuen uns über so viel Zuspruch unserer Kundinnen und Kunden“, freut sich Bäckermeister Kurt Mann.

Die BROTschaft

„Mit den Brotwochen im Herbst möchten wir unseren Kunden ermöglichen, einen Einblick in unser vielfältiges Brotsortiment zu gewinnen und sich von der Qualität unserer Produkte selbst überzeugen zu können“, erklärt Michael Mann, Mitglied der Geschäftsführung.