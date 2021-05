Ob Sommercamp, außerschulische Betreuung im Hort oder Freibad: Diese Corona-Regeln gilt es zu beachten.

WIEN. Für die Gastronomie, Kultureinrichtungen, Schwimmbäder und körpernahe Dienstleistungen gilt die 3-G-Regel: getestet, genesen oder geimpft. Die regelmäßigen Testungen an den Schulen werden mittels Ninja-Pass dokumentiert und gelten ebenso als Zutrittstest. Kinder unter zehn Jahren müssen keinen negativen Corona-Befund vorweisen. So weit, so gut. Doch welche Regeln gelten in den Sommerferien?

Auch wenn Schulen und Horte in den Sommerferien Betreuung anbieten, wird es grundsätzlich in dieser Zeit keine regelmäßigen Tests wie im regulären Schulbetrieb geben. Die Eltern seien in dieser Zeit für die Testung ihrer Kinder verantwortlich, heißt es von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Die Kinder müssen sowohl vor dem ersten Tag als auch in der Mitte der Betreuungswoche getestet werden. Dazu gibt es in Wien zahlreiche Angebote: Kostenlose Antigen-Tests werden in Teststraßen, Testboxen oder Apotheken angeboten und sind 48 Stunden lang gültig. PCR-Gurgeltests können bequem daheim oder in einer der Gurgelboxen gemacht werden und sind 72 Stunden lang gültig. Antigen-Selbsttests sind nur 24 Stunden lang und nur dann, wenn sie in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst sind, gültig. Ein Schreiben mit Informationen, wo man sich testen lassen kann, sollen Eltern noch vor den Sommerferien erhalten.

Tests für unter Zehnjährige?

Stellt sich nur die Frage: Gilt das auch für Kinder unter zehn Jahren? Laut Gesundheitsministerium sind Kinder unter zehn Jahren von der Nachweispflicht laut Verordnung befreit. Allerdings könne und solle man auch geeignete Testverfahren anwenden.

Wien geht hier einen eigenen Weg. "Aktuell werden Kinder mehrmals pro Woche in der Schule getestet. Dieser lückenlose Nachweis einer geringen Infektionsgefahr – auch für Kinder unter zehn Jahren – ist auch in der Sommerbetreuung wichtig", heißt es seitens des Krisenstabs der Stadt Wien. Daher gilt die Nachweispflicht in den Summer City Camps und in allen Wiener Horten auch für Kinder unter zehn Jahren.

Doch wie sieht es bei privaten Anbietern von Feriencamps in Wien aus? Hier greift die Verordnung, dass Kinder unter zehn Jahren von der Nachweispflicht befreit sind. Dennoch sollten Eltern ihre jüngeren Kinder testen lassen, um ihnen ein sicheres Sport- und Freizeitvergnügen zu ermöglichen.

Besuch im Freibad

Wer in den Ferien den einen oder anderen Tag im Freibad verbringen möchte, muss folgende Regeln beachten: Kinder bis zu zehn Jahren brauchen keinen negativen Corona-Test, um ins Freibad zu dürfen, ältere Kinder schon. Zwischen 6 und 14 Jahren braucht es in den Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz, alle über 14 Jahren benötigen eine FFP2-Maske. Alle weiteren Regeln die Freibäder betreffend lesen Sie hier.

Sie haben den Überblick verloren? Kein Wunder! Hier noch einmal zusammengefasst, wo was in den Sommerferien gilt:

Auf einen Blick:

Ferienbetreuung in Horten (auch privat)

Testpflicht für alle Kinder

Summer City Camps

Testpflicht für alle Kinder

Private Camps

Testpflicht für Kinder ab zehn Jahren. Jüngere sollten getestet sein, müssen aber nicht

Schwimmbäder

Testpflicht für Kinder ab zehn Jahren

Passierschein A38 made in Austria