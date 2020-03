Die Zahl der Infizierten ist in Österreich auf 40 Personen gestiegen, ein Student aus Norwegen wurde in Tirol (Bezirk Landeck) positiv auf das Corona-Virus getestet, in Kärnten und Vorarlberg sind ebenfalls Fälle bekannt geworden. Dafür sind die ersten Infizierten bereits geheilt.

Informations-Hotline: 0800 555 621

Der Artikel wird laufend aktualisiert

18.04 Uhr: Corona-Virus Infizierter in Salzburg aus Großbritannien

Die vierte Person, die am Corona-Virus in Salzburg erkrankte, ist ein 61-jähriger britischer Gast, der in Saalbach/Hinterglemm auf Urlaub ist. Er befindet sich in seinem Hotelzimmer in Quarantäne.

17.40 Uhr: Infizierte Kärntnerin steckte sich in Wien an

Bei jener Person, die als erster Corona-Virus-Fall Kärntens gilt, handelt es sich um eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Das gab Landeshauptmann-Stellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) gemeinsam mit Experten in einer Pressekonferenz bekannt. Sie hatte sich bei einem Besuch einer Freundin in Wien angesteckt. Mehr Informationen hier



17.04 Uhr: Erster Fall in Vorarlberg

Laut Landeshauptmann Wallner handelt sich um einen 30-Jährigen aus Mellau, der einen zweiten Wohnsitz in Wien hat. Wallner geht davon aus, dass er sich in Wien angesteckt hat. Es gehe dem jungen Mann soweit gut, er sei in einem guten Allgemeinzustand und auf dem Weg ins Spital nach Hohenems. Weil die Mutter des Erkrankten schon erste Symptome gezeigt hat, wurden Proben von ihr entnommen. Die Eltern und der Direktor der Schule werden schon heute Abend informiert. Verläuft der Test der Mutter positiv, werden die Kinder und Lehrer für 14 Tage abgesondert. Der Test der Mutter wird morgen vorliegen.

16.49 Uhr: Aktuelle Zahlen aus Wien

Die Landessanitätsdirektion Wien und der Medizinische Krisenstab informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand 5. März 2020, 16 Uhr, sind in Wien 16 Erkrankungen bestätigt. Der Ärztefunkdienst und der Gesundheitsdienst hat 100 Nasen- und Rachenabstriche für Coovid-19-Tests an Personen vorgenommen, die die entsprechenden Symptome des Virus zeigen. Die Gesundheitshotline 1450 hat aktuell 1.795 Anrufe zum Thema Corona-Virus entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

15.53 Uhr: Negative Verdachtsfälle in der Steiermark

Man hat es gehofft, jetzt liegt auch das Testergebnis vor: Die beiden Corona-Virus-Verdachtsfälle, die in Leibnitz und Gabersdorf gemeldet wurden, sind negativ. Mehr Infos hier.

15.41 Uhr: Hoteliervereinigung schlägt Alarm

Der Coronavirus-bedingte Schaden für Hotels nimmt weiter zu, erklärt Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung: „Bei der repräsentativen Branchenbefragung letzte Woche lagen die Umsatzrückgänge bei 24.200 Euro. Jetzt, wenige Tage später, sind wir bei 97.300 Euro angekommen – pro Betrieb.“ 76 Prozent melden Buchungsrückgänge, 78 Prozent mehr Stornos. 85 Prozent der Hotels verzeichnen zwei Wochen nach dem ersten Corona-Kranken im Land Verluste im zumindest fünf- bzw. sechs- oder sogar siebenstelligen Euro-Bereich.

15.30 Uhr: Erster bestätigter Fall in Kärnten

Kärntens Landeshauptfrau-Stellvertreterin Beate Prettner wird um 17 Uhr gemeinsam mit Günther Wurzer und Heimo Wallenko, beide vom Sanitätswesen im Amt der Kärntner Landesregierung, über den ersten Corona-Fall in Kärnten und die Situation im Bundesland berichten. Infos hier.

15.20 Uhr: Gesundheitsministerium über aktuelle Krisengebiete

Nach aktuellstem Stand werden derzeit folgende Länder als Risikogebiete (Regionen, in denen von anhaltender Übertragung von SARS-CoV-2 ausgegangen werden muss) betrachtet: China, Italien (nur die Regionen: Piemont, Emilia-Romagna, Lombardei Venetien), Südkorea, Iran, Hongkong, Japan, Singapur.

14.50 Uhr: Umdenken in der Wirtschaft

Die Störungen der Weltwirtschaft würden nach Ansicht des österreichischen Ökonomen Gabriel Felbermayr zu einem ähnlichen Umdenken führen wie 2008 nach der Lehman-Brothers-Pleite. Globale Lieferketten seien nicht so robust wie angenommen. Man werde wieder etwas mehr Produktion nach Europa bringen, glaubt der Ökonom.

14. 40 Uhr: Logistik im Handel leidet

Durch das Corona-Virus wurde erstmals ein globales Lieferkettenrisiko „erzeugt“, wie der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BMÖ) bekannt gab. Die (potenziellen)

Bedrohungen seien schwerwiegender und nachhaltiger, als bei früheren Störungen, etwa beim Vulkanausbruch in Island 2010. Die Belastbarkeit eines "tief vernetzten globalen Systems von Lieferketten" würden auf eine harte Probe gestellt.

14.15 Uhr: Auflagen für die Frühjahrsmesse verschärft

Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich des Coronavirus wurden vonseiten der Veranstaltungsbehörde nun die behördlichen Auflagen zur Durchführung der Tiroler Frühjahrsmesse verschärft. Bis zu 40.000 BesucherInnen werden auch heuer wieder bei der Tiroler Frühjahrsmesse, die von 12. bis 15. März 2020 stattfinden soll, erwartet. Informationen hier

14.09 Uhr: Ärztefunkdienst 141 betreut Fälle in Wien

Seit vergangenem Freitag ist der Ärztefunkdienst 141 der Ärztekammer für Wien 24 Stunden täglich im Corona-Einsatz. Untertags sind derzeit parallel immer drei Fahrzeuge unterwegs, in der Nacht zumindest eines, bei Bedarf wird jeweils aufgestockt. Innerhalb von 24 Stunden werden rund 100 Corona-Verdachtsfälle zu Hause aufgesucht und Tests abgenommen. Zusätzlich zu den Testungen übernimmt der Ärztefunkdienst 141 in Wien ab sofort auch die weitere medizinische Betreuung von Corona-Verdachtsfällen zu Hause. Appell an alle: Bei Verdacht auf keinen Fall eine Ordination oder eine Spitalsambulanz aufsuchen, sondern 1450 anrufen.

14 Uhr: Virologe klärt auf

Kann man nach einer ausgeheilten Infektion noch einmal infiziert werden? Der österreichische Virologe Otfried Kistner gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

13.48 Uhr: Informationen auch barrierefrei

Das Sozialministerium bietet barrierefreie und fremdsprachige Informationen zum Corona-Virus auf der Webseite an.

13.43 Uhr: Student in Landeck positiv getestet

Ein 22-jähriger norwegischer Student, der sich die Tage zuvor in Mailand und Bologna aufgehalten hat, ist in Landeck (Tirol) am Corona-Virus erkrankt, wie ein Test ergab. Weitere Infos dazu hier.

12.44 Uhr: Eine ÖBB-Mitarbeiterin soll sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Die Frau soll sich seit Mittwoch in Quarantäne befinden. Sie war am Bürostandort der Bahn in Wien tätig und soll keinen Kundenkontakt gehabt haben, so die ÖBB.

12.30 Uhr: Bundesheer übergibt 1,6 Mio. Schutzmasken an Behörden.

Nach Testung durch die Prüfstelle des Bundesheeres, wurden die Masken als einsatztauglich bezeichnet. Die Masken des Typs FFP1 wurden hauptsächlich an die Landessanitätsbehörden der Bundesländer sowie an das BMEIA übergeben.

11.50 Uhr: Im Technologischen Gewerbemuseum (TGM), einer HTL im 20. Wiener Gemeindebezirk, wurde ein Schüler der IT-Abteilung vom Klassenvorstand nachhause geschickt, das berichtet die "Heute". Die Schule wurde aber nicht geschlossen, die Professoren haben dazu aufgefordert, Ruhe zu bewahren.

11.00 Uhr: Bildungsmesse BeSt³ findet trotz Corona-Epidemie statt. Unterrichtssprecher Hermann Brückl (FPÖ) unterstellt Unterrichtsminister Faßmann (ÖVP) nun Fahrlässigkeit.

„Während sogar der Kinostart des neuen James Bond Films verschoben wird, hält ÖVP-Minister Faßmann an seiner Bildungsmesse weiter fest und gefährdet so die rund eintausend Aussteller und etwa 75.000 Besucher. Angesichts der aktuellen Lage sollte man sich zu solchen Großveranstaltungen schon Gedanken über mögliche Risiken machen“, so Brückl. „Heute werden tausende Schüler auf die Messe transportiert. Sollte sich dort auch nur ein Einziger mit dem Virus anstecken, steht Minister Faßmann schwer in der Verantwortung“, so Brückl weiter.

Der 25. "James Bond" Film hätte eigentlich im April anlaufen sollen. „Nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes“ habe man sich nun dazu entschieden, den Filmstart auf November 2020 zu verlegen, so die Produktionsfirma des Agententhrillers.

10.30 Uhr: Ab Freitag tritt ein Einreisestopp für Österreicher nach Israel in Kraft.

Ab Freitag 8.00 Uhr dürfen keine reisenden Personen aus Österreich mehr in das Land. Personen mit einem Wohnsitz in Israel müssen für 14 Tage in häusliche Quarantäne.

09.30 Uhr: Viele Fluglinien sehen sich derzeit dazu gezwungen Flüge zu streichen.

Die Austrian Airlines (AUA) informierte, dass im März keine Flüge von Wien nach Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel geben werde. Flüge nach Peking, Shanghai und Teheran seien bis Ende April annulliert worden.

Was Reisenden zusteht: Umbuchung oder Preiserstattung sind möglich.

"Passagiere, die bereits Flüge in diese Destinationen gebucht haben, sollten sich rasch mit der Airline oder dem Reisebüro in Verbindung setzen", rät ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. "Gemäß den EU-Fluggastrechten müssen Passagieren im Fall einer Annullierung eine kostenfreie Umbuchung angeboten oder, wenn der Flug hinfällig geworden ist, die Kosten für das Ticket rückerstattet werden."

08.30 Uhr: Die Zahl der bestätigten Erkrankungsfälle in Österreich ist am Donnerstag Morgen um acht gestiegen. 37 Fälle sind derzeit in Österreich bekannt. Insgesamt wurden in Österreich 3.711 Tests durchgeführt. Quelle: BMSGPK

37 bestätigte Erkrankungsfälle gibt es derzeit in Österreich

08.00 Uhr: Das Ölkartell OPEC will am Donnerstag in Wien über mögliche Förderbeschränkungen beraten. Aufgrund des neuartigen Corona-Virus steht dem Kartell eine schwierige Sitzung bevor. Beraten werden soll über zukünftige Produktionsstrategien. Dazu treffen sich nun die zuständigen Minister der 14 Staaten. Der Ölpreis stand zuletzt unter Druck.

07.00 Uhr: Die ersten österreichischen Corona-Virus-Patienten sind wieder geheilt.

Nach zehn Tagen dürfen die beiden Patienten nun die Innsbrucker Universitätsklinik verlassen. "Sie sind ganz normale Mitbürger, von denen keinerlei Bedrohung oder Gefahr für ihre Mitbürger ausgeht", das sagte der Leiter der Infektiologie an der Med Uni Innsbruck, Günther Weiss, am Morgen im Ö1-Frühjournal.

Bei den Patienten handelt es sich um die 24-jährige Italienerin und ihren gleichaltrigen Bekannten die an dem neuartigen Corona-Virus (Covid-19) erkrankt waren. Die Patienten seien seit Tagen fieberfrei und wurden zwei Mal negativ auf das Corona-Virus getestet.

06.30 Uhr: Händewaschen reicht um sich zu schützten.

Die World Health Organization (WHO) weist darauf hin, dass Hände in Kontakt mit dem Corona-Virus kommen können. Die Aufnahme des Virus erfolge dann über die Atemwege, etwa wenn man sich mit Händen im Gesicht berühre. Es sei daher wichtig, Hände "regelmäßig und gründlich" zu waschen. Dabei solle man entweder alkoholhaltige Desinfektionsmittel oder Wasser und Seife verwenden. Beide würden das Virus töten. Alkoholhaltige Desinfektionsmittel seien aber die beste Wahl für eine Reinigung der Hände. Sie sollten aber nicht gleichzeitig mit Seife verwendet werden. Der Waschvorgang mit Wasser und Seife sollte 40-60 Sekunden andauern, das Reinigen mit Desinfektionsmittel etwa 20-30 Sekunden.

VORTAG

22.00 Uhr: Geschwister im Pongau nicht an Virus erkrankt.

Die Testergebnisse der Kinder fielen negativ aus. Damit findet der Unterricht in der betroffenen Schulklasse am Donnerstag regulär statt. Der Kindergarten öffnet am Freitag wieder

18.00Uhr: Die Austrian Airlines (AUA) setzt wegen der Corona-Virus-Epidemie weitere Flüge aus.

Ungefähr ein Fünftel der Flüge im März sollen nicht durchgeführt werden, das teilte die Fluggesellschaft am Mittwochabend mit. Umgerechnet bedeutet das, dass zwölf der insgesamt 82 Flugzeuge am Boden bleiben werden.

"Es ist schmerzhaft, aber leider notwendig, unseren Flugplan im März um etwa 20 Prozent zu reduzieren. Wir beobachten die Lage sehr genau und bereiten uns darauf vor, weitere Maßnahmen zu setzen", das sagte AUA-Vorstand Andreas Otto in einer Mitteilung.

17.48 Uhr: Bestätigte Erkrankungsfälle

Stand 4.03.2020, 17:45 Uhr: 29 Fälle in Österreich laut Gesundheitsministerium

