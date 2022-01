"Darmkrebs kennt keinen Lockdown" lautet der Titel eines Online-Expertentalks am Mittwoch, 19. Jänner. Der Grund: Experten prognostizieren dramatische Folgen der versäumten Vorsorgeuntersuchungen während der bisherigen Lockdowns.

WIEN/FLORIDSDORF/LIESING. Die Nachricht klingt nur beim ersten Hinhören gut: Bereits während der ersten beiden Lockdowns verzeichneten mehr als drei Viertel der österreichischen Krebsfachärzte einen Rückgang an onkologischen Leistungen um etwa ein Drittel. Für 2021 dürften ähnliche Zahlen anzusetzen sein.

Leider ist das Minus an Krebsdiagnosen vor allem auf den massiven Einbruch bei Vorsorgeuntersuchungen zurückzuführen. Allein bei Koloskopien verzeichnete man während der Lockdowns Rückgänge um rund 70 Prozent.

„Ordinationen und Ambulanzen waren in dieser monatelangen Zeit teilweise geschlossen oder von der Regierung angewiesen, nur dringende, symptomatische Fälle zu untersuchen. Das ging bisweilen so weit, dass Patienten gar keine Termine für Vorsorgeuntersuchungen mehr erhielten, kritisiert Franz Bittner, Patientenombudsmann der Ärztekammer Wien. „Ob Covid19-Infektion oder Früherkennung von Krebs: Was man nicht untersucht oder testet, erhöht die gefährliche Dunkelziffer mit entsprechenden Konsequenzen für die Patienten.“

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können den Ausbruch von Darmkrebs verhindern.

Foto: underdogstudios - Fotolia.com

hochgeladen von Sylvia Neubauer

Höchste Hygienestandards bei Endoskopien

Chirurg und Darmspezialist Friedrich A. Weiser vom Liesinger Medico Chirurgicum, einem der größten niedergelassenen Magen- und Darmvorsorgezentren Österreichs, kennt weitere Gründe: „Bei vielen war einfach die Angst vor einer Ansteckung mit Covid 19 zu groß, sodass sie ihre bereits ins Auge gefasste Vorsorgeuntersuchung immer wieder vor sich herschoben“.

Diese Angst ist nachvollziehbar, aber unbegründet. „Ordinationen und Spitälern sind hierzulande sehr hohe Hygienestandards vorgeschrieben. Gearbeitet wird auch in Nicht-Pandemiezeiten mit Schutzausrüstungen“, führt etwa Chirurgin und Darmvorsorge-Spezialistin Katayoun Tonninger-Bahadori aus Floridsdorf ins Treffen.

Auch Wartezeiten sollten sich besser steuern lassen. „Die Terminvergabe an die Patienten wird mancherorts bereits so optimiert, dass so wenige Menschen wie möglich im Wartezimmer aufeinandertreffen. Wer ein Zentrum mit Wochenendöffnung in seiner Nähe hat, sollte die etwas ruhigere Zeit an Samstagen und Sonntagen nützen“, so Weiser. Generell wird empfohlen, sich an ein Zentrum mit hohen Standards und viel Erfahrung zu wenden, bzw. sich am „Qualitätszertifikat Darmkrebsvorsorge“ zu orientieren.

Rückstau nicht nachholbar

Der Rückstau an Vorsorgeuntersuchungen ließ sich in den Ordinationen und Ambulanzen bislang nicht nachholen. Vorsorgespezialist Weiser: „Hier hat sich unser freiwilliger Wochenendservice wirklich bewährt: Viele nahmen das Angebot, ihre Koloskopie in die etwas ruhigere Zeit am Samstag oder Sonntag zu verlegen, gerne an.“ Dadurch habe man, so der Arzt, einen Großteil der Vorsorgeuntersuchungen nachholen können. Und hier zeichnet sich bereits ab, wovor ÖGB, Gesundheitskasse und Ärztekammer sowie internationale Studien schon vor Monaten warnten: Die gesundheitlichen Folgen unterlassener oder zu spät durchgeführter Vorsorge werden schwerwiegender sein als sonst.“

Folgen zeigen sich bei Darmkrebs mittelfristig

Darmkrebs entwickelt sich langsam aus anfangs zumeist harmlosen Polypen. „Darmkrebs ist die einzige Tumorerkrankung, die man durch eine Vorsorgeuntersuchung verhindern kann, indem man anfangs noch harmlose Vorstufen, nämlich Polypen, entfernt. Damit kann man Tausenden Betroffenen eine große Operation, monatelange Chemotherapie-Zyklen sowie sehr viel Leid ersparen“, appelliert Helga Turnher, Obfrau der Selbsthilfe Darmkrebs speziell an die Altersgruppe der 50plus.

Am Mittwoch, 19. Jänner, gibt es um 10 Uhr einen Expertentalk aus dem Haus der Ärzte in der Inneren Stadt. Die Experten:

Franz Bittner, Patientenombudsmann der Wiener Ärztekammer

Mag. Gaby Sonnbichler, Geschäftsführerin der Krebshilfe Wien

Dr. Friedrich A. Weiser MSc, FA für Chirurgie und Darmspezialist, kassenärztliche Gruppenpraxis Medico Chirurgicum in Wien 23

Dr. Katayoun Tonninger-Bahadori F.E.B.S., FÄ für Chirurgie, Kassenordination für Darmvorsorge in Wien 21

Doz. Mag. Dr. Med. univ. Bonni Syeda, FÄ für innere Medizin, Gastroenterologin und Vorsorgemedizinerin in Wien 21

Interessierte können sich via Zoom dazu einloggen - das ist der Anmeldelink:

https://billrothhaus-at.zoom.us/webinar/register/WN_GXX34dtpRHm4GXB5zAasgQ

