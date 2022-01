Einige Universitäten in Wien wollen ab 1. März die 2-G-Regel einführen. Mitarbeitende und Studierende dürfen dann nur noch geimpft oder genesen in die Uni. Wir haben Studierende gefragt, was sie davon halten.

WIEN. Während die Bundesregierung angekündigt hat, die aktuellen Corona-Regeln deutlich zu lockern und auch die Rückkehr der 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) etwa für die Gastronomie versprochen hat, sehen einige Unis die Sache anders. So haben unter anderem die Wirtschaftsuniversität Wien (WU) sowie die Sigmund Freud Privatuniversität Wien am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie ab dem Sommersemester auf Präsenzunterricht mit 2-G-Regel umstellen wollen.

Was hältst du von 2-G an der Uni?

Das heißt, dass das Universitätsgebäude ab dem 1. März nur noch von Studierenden und Mitarbeitenden betreten werden darf, wenn diese ein Impfzertifikat oder einen Genesungsbescheid vorweisen können. Edeltraud Hanappi-Egger, Rektorin der WU Wien, begründet das damit, dass man als Universität an die Wissenschaft und somit an die Corona-Schutzimpfung glaube.

Studierende begrüßen 2-G-Regel

Wir haben Studierende in Wien gefragt, wie ihre Meinung zu 2-G an der Uni ist. Die Mehrheit der Befragten befürwortet die Maßnahme. "Je mehr Sicherheit, desto besser", sagt etwa Mila (19). Auch der 19-jährige Michael, Student an der TU Wien, findet die 2-G-Regel an der Uni "sinnvoll". Vor allem, um ein mögliches Infektionsgeschehen in großen Hörsälen entgegenzuwirken. Auch Andreas (23) meint, dass "man das schon machen kann", vor allem, wenn dadurch der derzeit verpflichtende PCR-Test wegfallen würden.

