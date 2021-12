Am 19. Dezember ist das Weihnachts-Shopping erstmals auch am Sonntag möglich. Die BezirksZeitung hat sich bei den Wienerinnen und Wienern umgehört, was sie von der Sonntagsöffnung halten.

WIEN. Um die Auswirkungen des Lockdowns auf das Weihnachtsgeschäft für den Handel etwas abzufedern, dürfen Geschäfte einmalig am Sonntag aufsperren – und zwar am Sonntag, den 19. Dezember.

Das gilt allerdings nur für jenen Teil des Handels, der im Lockdown zu hatte. Am Sonntag dürfen also etwa Kleidungsgeschäfte, Elektronikhandel und Möbelhäuser öffnen, während Supermärkte, Drogerien und Trafiken geschlossen halten müssen. Um die Sonntagsöffnung herrscht in Österreich traditionell ein Tauziehen. Vertreter des Handels würden gerne häufiger am Sonntag öffnen, der Österreichische Gewerkschaftsbund betont hingegen, eine generelle Öffnung des Handels am Sonntag weiterhin strikt abzulehnen.

Am Sonntag dürfen jene Geschäfte aufsperren, die im Lockdown schließen mussten.

Die BezirksZeitung hat sich bei Wienerinnen und Wienern umgehört, was sie über die Sonntagsöffnung denken und ob sie vorhaben, am vierten Adventsonntag einkaufen zu gehen.

Von "nicht mehr zeitgemäß" bis "Respekt vor den Mitarbeitern"

Vanessa (25) ist gegen eine generelle Sonntagsöffnung: "Man hat die anderen Tage Zeit und es sind doch Mitarbeiter, die den einen Tag vielleicht auch gern frei haben". Hassan (26) findet die Öffnung hingegen gut, da er samstags arbeitet und sonst nicht zum Einkaufen kommt. "Ich werde auf jeden Fall die Chance nutzen", sagt er.

Auch Julian (21) ist für eine generelle Öffnung des Handels an Sonntagen. Dass die Geschäfte am Sonntag wegen der Kirche zu hätten, fände er nicht mehr zeitgemäß. Sophie (23) ist jedoch ohnehin eher Online-Shopperin und lehnt die Sonntagsöffnung aus Respekt vor den Mitarbeitern ab.

Keine Demos am Sonntag bis 18 Uhr

Die Polizei hat für dieses Wochenende die Regeln für Großdemonstrationen verschärft. Um die Interessen des Handel zu wahren, sind große Versammlungen erst ab 18 Uhr erlaubt. Der Handelsverband hat darauf erfreut reagiert und spricht von "guten Nachrichten für den Wiener Handel".

Nicht alle sperren auf

Doch nicht für alle Händler dürfte sich das Aufsperren am Sonntag lohnen. Laut einem Sprecher des Handelsverbands, überlegen sich insbesondere kleine und mittlere Unternehmen die Sonntagsöffnung genau. Viele würden sich angesichts der höheren Kosten gegen eine Öffnung entscheiden. Je größer der Händler, umso wahrscheinlicher sei es, dass dieser am Sonntag aufsperre.

Gehst du am Sonntag einkaufen?

Für die einmalige Sonntagsöffnung wurde eigens ein Sonderkollektivvertrag für die Handelsangestellten ausgehandelt. So ist den Mitarbeitern für den Sonntag ein Zuschlag von 100 Prozent zu bezahlen, sie erhalten einen Ersatzruhetag und anfallende Kosten für Kinderbetreuung müssen vom Arbeitgeber übernommen werden. Lehrlinge dürfen an diesem Sonntag nicht arbeiten.

Wiener Linien mit dichteren Intervallen

Auch die Wiener Linien reagieren auf das Einkaufswochenende und betonen, wer sich am 18. und 19. Dezember die nervige Parkplatzsuche oder kilometerlange Staus rund um die Wiener Einkaufsstraßen ersparen wolle, der solle die Öffis nutzen.

Alle U-Bahn-Linien und zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien sind an diesen zwei Tagen in dichteren Intervallen unterwegs. Aufgrund der zahlreichen FußgängerInnen auf der Mariahilfer Straße wird die Linie 13A aber nicht zwischen den Stationen "Neubaugasse U" und "Neubaugasse Burggasse" geführt.

