Frei nach dem Motto: "Wir suchen den schönsten Baum Wiens", lädt die BezirksZeitung alle Kindergartenkinder zum großen Baum-Wettbewerb. Hier die ersten Einsendungen.

WIEN. Kindergartenkinder, aufgepasst: Die BezirksZeitung und der WWF Österreich verlosen pro Bezirk an jeweils einen Kindergarten zwei Baum-Entdeckersets. Damit könnt ihr die Bäume eurer Umgebung genauestens erkunden und zu echten Naturprofis werden. Was ihr dafür machen müsst? Einfach bei unserem Baum-Wettbewerb mitmachen!

Ob gemalt, gezeichnet oder gebastelt – Wiens Kindergartenkinder sind unglaublich kreativ und talentiert. Die Redaktion ist schwer beeindruckt von den Kunstwerken, die bis dato eingesendet wurden.

Kindergarten Künstlergasse 10

Ein Frühlingsgruß der Kindergruppe 2 vom Kindergarten Künstlergasse 10.

Foto: Marieke Hans

Die erste Zusendung kam aus Rudolfsheim-Fünfhaus. Kindergarten-Leiterin Marieke Hans vom Kindergarten Künstlergasse 10 hat uns einen wahren Frühlingsgruß geschickt. Die bühlenden Bäume wurden von der Kindergruppe 2 gebastelt.

Kindergarten St. Franziskus

Die Kinder der Bären- und Froschgruppe des Kindergartens St. Franziskus haben diesen tollen Regenwald gebastelt.

Foto: Franziska Mayer

Einen Regenwald mitten in der Landstraße findet man beim Kindergarten St. Franziskus in der Apostelgasse 5. „Alle 50 Kindergartenkinder aus der Bären- und Froschgruppe haben an unserem Regenwald-Projekt mitgearbeitet“, so die stolze Kindergarten-Leiterin Franziska Mayer.

Kindergarten Maderspergerstraße 1

Als Pädaogin Anna-Christina Richter vom Kindergarten Maderspergerstraße 1 in Ottakring ihrer Gruppe vom Baumwettbewerb erzählt haben, haben sie sich was Besonderes einfallen lassen. Ihre Idee: Ein Jahreszeitenbaum.

„ Die Kinder haben jeden Arbeitsschritt selbstständig durchgeführt, ich habe ihnen lediglich Materialien zur Verfügung gestellt“, schreibt uns Richter. Entstanden ist ein 3D-Kunstwerk mit 4 unterschiedlichen Seiten. Jede stellt eine Jahrezeit dar.

Der Jahreszeitenbaum im Frühling von der Kindergartengruppe 3 des Kindergartens Maderspergerstraße 1.

Foto: Anna Richter

Der Frühling zeigt seine Blütenpracht mit bunten Kugeln aus Seidenpapier.

Der Jahreszeitenbaum im Sommer von der Kindergartengruppe 3 des Kindergartens Maderspergerstraße 1.

Foto: Anna Richter

Die Sommerseite verführt mit einem Meer aus grünen, gestempelten Blättern.

Der Jahreszeitenbaum im Herbst von der Kindergartengruppe 3 des Kindergartens Maderspergerstraße 1.

Foto: Anna Richter

Der Herbst zeigt seine Farbenvielfalt mit braunen, orangenen, gelben und roten Knöpfen.

Der Jahreszeitenbaum im Winter von der Kindergartengruppe 3 des Kindergartens Maderspergerstraße 1.

Foto: Anna Richter

Während der Winter dank Watte schneebedeckt ist.

Kindergarten Raxstraße 28

Pädagogin Kristina Pfenning und Assistenzpädagogin Anna Jaros vom Kindergarten Raxstraße brachten ihren Baum persönlich in die Redaktion.

Foto: ngb

Wir staunten nicht schlecht, als Pädagogin Kristina Pfenning und Assistenzpädagogin Anna Jaros in der Redaktion vorbeischauten. Mit im Gepäck hatten sie einen eineinhalb Meter hohen Baum den die Kinder der Kindergruppe 3 des Kindergartens Raxstraße 28 gebastelt haben. Die beiden sind so stolz auf das Werk ihrer Gruppe, dass sie kein Foto schicken wollten, sondern einfach das Kunstwerk in die Redaktion gebracht haben. „Zwei Wochen haben die Kinder daran gearbeitet. Wir basteln viel mit ihnen. Doch jedes Mal sind wir aufs Neue beeindruckt, wie viel Kreativität und Talent in unseren Kindern steckt“, verrät Pfenning mit leuchtenden Augen.

Kindergarten Obkirchergasse 8

Farbenfrohe Malereien vom Kindergarten Obkirchergasse 8.

Foto: Monika Vahdati

Kindergartenpädagogin Monika Vahdati vom Kindergarten Obkirchergasse 8 hat uns wunderschöne Bilder von Lena, Stella und Malena geschickt. Hergestellt mit Wasserfarben.

Kindergarten LULU



Die Kinder des Kindergarten LULU mit ihrem tollen Kirschbaum.

Foto: Carina Leu

Eifrig gebastelt wurde auch in der Karl-Schweighofer-Gasse 3 beim Kindergarten LULU am Neubau. Nachdem die Kinder mehrere Lieblingsbäume haben, wurde demokratisch abgestimmt. Dabei fiel die Wahl schließlich auf den Kirschbaum. „Beim Gestalten des Baumes aus Kartonteilen waren die Kinder mit sehr viel Freude dabei. Manchen gefiel das gleichmäßige, großflächige Streichen des Stammes und Kronenteils, andere gestalteten liebevoll die vielfältigen Mitbewohner des Kirschbaumes – wie Uhu, Nachtfalter, Raupen, Marienkäfer oder Schnecken. Auch das Filzen der Kirschen aus Schafwolle war eine spannende neue Erfahrung für die Kinder“, verrät Carina Leu.

Kindergarten Tabarak

Auch der Kindergarten Tabarak in der Sandleitengasse 38 in Ottakring war sehr begeistert von unserem Baumwettbewerb. Die Pinguin Gruppe hat einen Jahresbaum gebastelt, den man jeweils zur passenden Jahreszeit umgestalten kann.

Der Jahresbaum der Pinguin Gruppe des Kindergarten Tabarak im Frühling.

Foto: Andrea Gabrigel

So präsentiert sich der Baum im Frühling.

Der Jahresbaum der Pinguin Gruppe des Kindergarten Tabarak im Sommer.

Foto: Andrea Gabrigel

Mit ein paar Handgriffen wird er sommerlich umdekoriert.

Der Jahresbaum der Pinguin Gruppe des Kindergarten Tabarak im Herbst.

Foto: Andrea Gabrigel

Im Herbst kommen farbenfrohe Blätter dazu.

Der Jahresbaum der Pinguin Gruppe des Kindergarten Tabarak im Winter.

Foto: Andrea Gabrigel

Im Winter wird der Baum mit "Schnee" bedeckt.

„Drei Wochen lang haben die Kinder den Baum und die Äste angemalt, Blätter ausgeschnitten und aus Seidenpapier Blüten gezaubert“, erzählt uns Pädagogin Andrea Gabrigel. Das Resulat kann sich wirklich sehen lassen.

Kindergarten BOKU

Der 4-jährige Emilian vom Kindergarten BOKU hat diesen tollen Baum gezeichnet.

Foto: Eser Seckin-Kamali

Assistenz-Pädagogin Eser Seckin-Kamali vom Kindergarten BOKU in der Peter-Jordan-Straße 63A in Währing hat uns dieses tolle Werk von ihrem 4-jährigen Schützling Emilian geschickt.

Kindergarten Casa Sonnwendviertel

Der 3-jährige Emil besucht den Kindergarten Casa Sonnwendviertel und hat diesen schönen Baum gebastelt.

Foto: Julia Palmberger

Der 3-jährige Emil besucht den Kindergarten Casa Sonnwendviertel. Er hat sich mit seinem Werk mächtig ins Zeug gelegt. „Emil ist ein großer Baum-Fan und möchte gerne alles über Bäume erfahren. Liebend gerne besucht er den Botanischen Garten, weil es dort so viele alte und große Bäume gibt“, schreibt uns seine Mama Julia. Und natürlich möchte er das WWF-Baumentdeckerset für seinen Kindergarten gewinnen.

Kindergarten Ottakringer Straße 202

Vom 6-jährigen Jonas stammt diese tolle Zeichnung. Er besucht den Kindergarten Ottakringer Straße 202.

Foto: Jonas

Auch der 6-jährige Jonas ist ein großer Naturfreund. Er besucht den Kindergarten in der Ottakringer Straße 202 und will mit seinen Kunstwerken das WWF-Baumentdeckerset gewinnen.

